Eén Belg op drie noemt 5G gezondheidsrisico

34 procent van de Belgen denkt dat de draadloze technologie 5G slecht is voor de gezondheid. Een grote groep geeft ook aan er weinig over te weten.

De combinatie van schrik en onwetendheid rond 5G blijkt duidelijk uit een bevraging van 1.909 landgenoten door het consultingbureau Deloitte.

De vrees voor de gezondheidsrisico's van 5G is vrij gelijk verdeeld over alle leeftijdsgroepen. Bij 65-plussers is ze zelfs iets lager dan gemiddeld (29 procent). De groep mensen die 5G gevaarlijk vindt, is in alle leeftijdsgroepen groter dan de groep die dat niet vindt. Opvallend is wel dat ongeveer de helft van de ondervraagden neutraal antwoordt of zegt dat ze het niet weten.

Ook de vraag of men denkt dat 5G voor betere internetverbindingen zal zorgen, levert voor 45 procent neutrale of onwetende antwoorden op. En twee op drie respondenten zijn het in meerdere of mindere mate eens met de stelling 'Ik weet niet genoeg over 5G'.

De cijfers contrasteren met de resultaten van dezelfde bevraging door Deloitte in andere Europese landen. Zo geloven slechts 14 procent van de Britten en 17 procent van de Nederlanders dat er gezondheidsrisico's verbonden zijn aan 5G, tegen respectievelijk 60 procent en 43 procent die dat niet geloven. Alleen in Oostenrijk is de weerstand vergelijkbaar met ons land: daar ziet 36 procent wel een risico.

Deloitte wijst ook op onderzoek in de VS, waar de weerstand tegen 5G veel kleiner is. Daar geven 67 procent van de consumenten aan dat ze waarschijnlijk een 5G-smartphone zullen kopen wanneer de draadloze communicatietechnologie in hun regio beschikbaar wordt.

Verkeerde informatie

Als België de innovatierace in nieuwe 5G-toepassingen niet wil verliezen, moet het die kloof met andere landen aanpakken, zegt Tim Paridaens, Global Chief IoT architect bij Deloitte. Hij ziet een mogelijke oorzaak voor de argwaan in verkeerde informatie die online circuleert. 'Bedrijven en overheden moeten wetenschappelijk gebaseerde informatie naar het grote publiek te communiceren', vindt hij.

De schrik voor 5G is zeker geen exclusief Belgisch fenomeen. De voorbije maanden deed op het internet een theorie de ronde als zou straling van 5G-masten verantwoordelijk zijn voor de snelle verspreiding van covid-19. Daar bestaat niet alleen geen enkele wetenschappelijke indicatie voor, het strookt ook niet met de vaststelling dat covid net zo goed slachtoffers maakt in regio's zonder 5G-netwerken. Toch leidden de nepberichten in heel wat landen, ook in België, tot beschadigingen van zendmasten en bedreigingen van ingenieurs.