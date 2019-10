Een op de vijf Belgen draagt elektronica op het lijf

Nu nagenoeg iedereen een smartphone heeft, zit de groei vooral in mobiele accessoires en wearables zoals fitnessbandjes en slimme uurwerken.

De gemiddelde Belg heeft een kleine zes (5,8) mobiele accessoires in bezit, zoals beschermhoesjes voor de smartphone, oortjes of extra laadkabels. Dat blijkt uit een bevraging van 2.000 landgenoten die de consultant Deloitte donderdag publiceert.

Niet verrassend zijn mobiele gadgets meer ingeburgerd bij jongere leeftijdsgroepen (gemiddeld 8 per persoon) en minder bij oudere mensen. De eigenaars van een iPhone geven er gemiddeld meer aan uit dan Android-gebruikers, zegt techanalist Vincent Fosty van Deloitte Belgium.

Opmerkelijk: Deloitte telde iets meer vrouwelijke gamers (52%) dan mannelijke (48%). Ook jongeren gamen meer. Ruim 70% van de 18- tot 24-jarigen speelt spelletjes op de smartphone. Bij de 25- tot 34-jarigen is dat 64%, bij de 35- tot 44-jarigen slechts 54%.

Gamen is één van de populairste activiteiten op onze mobieltjes. Liefst 4,2 miljoen Belgen doet het, 9 procent meer dan een jaar geleden. Bijna één op drie geeft geld uit aan spelletjes, in totaal voor 302 miljoen euro. ‘Ons land staat daarmee op de 31ste plaats op de lijst van de grootste gamemarkten ter wereld’, zegt Fosty.

Ruim 300 miljoen omzet in mobiele games

Ook het gebruik van wearables, geconnecteerde elektronica die je op het lichaam draagt, is mainstream geworden. De verspreiding van fitnessbandjes en slimme polshorloges heeft nooit dezelfde vlucht genomen als die van de smartphone, maar 22 procent van de Belgen heeft wel zo’n toestelletje in bezit. In die groep zeggen drie op de vijf gebruikers dat ze hun gadget ook dagelijks gebruiken.