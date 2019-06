Een op vier Amerikanen bijna constant online

Almaar meer mensen komen niet meer los van het internet. Tegelijkertijd probeert meer dan zes op de tien zijn smartphonegebruik in te perken. Het is een van de vele bevindingen in het internetrapport van Mary Meeker, de 'Queen of the Internet'.

Het is een hoogdag voor datanerds. Mary Meeker, een voormalige analiste op Wall Street, heeft de Internet Trends voor 2019 voorgesteld.

Daaruit blijkt dat wereldwijd 3,8 miljard mensen het internet gebruiken, tegenover 3,6 miljard in 2017. Dat is één op de twee. De groei vertraagde vorig jaar wel van 7 naar 6 procent. Vooral in China en India is er nog veel groeipotentieel.

51% Internetgebruikers Wereldwijd gebruiken bijna 3,8 miljard mensen het internet. Dat is één op de twee.

Ook het individuele internetgebruik zit in lift, tot gemiddeld 6,3 uur per dag (+7%). 26 procent van de Amerikanen zegt 'bijna altijd' online te zijn, tegenover 21 procent drie jaar geleden. Bij de jongeren (18-24 jaar) zit 39 procent bijna constant op het internet. Bij de 30- tot 49-jarigen is dat 36 procent.

Tegelijkertijd zijn mensen zich wel bewust van de nadelen van altijd online te zijn, met op kop te weinig en slecht slapen. Daarom proberen meer dan zes op de tien Amerikanen hun smartphonegebruik terug te dringen, tegenover 47 procent in 2017. Bijna zes op de tien ouders gebruikt digitale tools om het internet- en smartphonegebruik van hun kinderen te controleren. Drie jaar geleden was dat nog geen een op de vijf.

Favoriete slide deck

Mary Meeker stelt de internettrends van 2019 voor en blikt terug op 2018.

Meekers rapport staat bekend als een soort State of the Union van het internet. De populairste slidedeck in Silicon Valley, en ver daarbuiten, zoomt sinds 1995 in op hoe het internet en het consumentengedrag wijzigt. Op een techconferentie in Arizona fietste Meeker in een halfuur door een 'deck' van 333 slides - 39 meer dan vorig jaar.

Meeker werkte vroeger als analiste bij Morgan Stanley en maakte in 2010 de oversteek naar Californië voor een baan bij de durfkapitalist Kleiner Perkins Caufield Byers. Eind vorig jaar trok Meeker daar met drie collega's de deur dicht om een eigen fonds, Bond Capital, op te richten. Bond Capital, dat 1,25 miljard dollar ophaalde, deed vorige maand zijn eerste investering: het Australische Canva dat adverteerders en bedrijven banners, logo's en presentaties helpt maken.

Freemium-golf

Canva is een van de vele bedrijven die gebruikers aantrekken met een gratis dienst, om ze in een volgende stap te laten betalen voor extra mogelijkheden. Dat zogenaamde freemium-model (een samentrekking van free en premium) zag begin jaren 2000 het levenslicht in de gamingwereld. Daarna volgde de bedrijfswereld met Google G Suite als pionier, gevolgd door onder meer Dropbox, Slack, SurveyMonkey en Zoom.

In de consumententak was de streamingdienst Spotify in 2008 een van de eersten met een freemium-aanbod. De muziekdienst telt vandaag meer dan 100 miljoen betalende luisteraars. Spotify zal lang niet het laatste freemium-succes zijn, met dank aan de forse groei van de cloud, zei Meeker. 'We're just getting started.' De 'Queen of the Internet' noemt het model de efficiëntste vorm van marketing. Freemium leverde vorig jaar meer dan 1 miljard dollar omzet op.

Meeker zoomt in haar rapport ook in op versleutelde berichtenapps als WhatsApp, interactief gamen, onderwijs, regulering en e-health.