Elektrische luchttaxi toont vliegkunstjes

De beelden van Lilium markeren volgens het bedrijf het einde van de ‘eerste fase’ van testvluchten met het elektrische vliegtuig. Dat kan vijf passagiers vervoeren over een afstand tot 300 kilometer. Tot nu toe bleef de snelheid beperkt tot een goede 100 kilometer per uur.

In de volgende testfase willen de ingenieurs onderzoeken of de vliegende taxi hogere snelheden aankan. De topsnelheid bedraagt 300 kilometer per uur.

De eerste vlucht van het prototype vond afgelopen mei plaats, maar toen bleef het manoeuvre beperkt tot een verticale beweging. Op de nieuwe beelden is te zien hoe het toestel na het verticaal opstijgen overgaat in een horizontale vliegbeweging. Dat is een huzarenstukje in de luchtvaart dat maar weinig vliegtuigen beheersen.