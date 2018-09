Elke plaats in de wereld in drie woorden

Afspraak op slaapje.pompend.visie. Als deze openingszin volgens u geen steek houdt, dan hebt u vast nog niet van What3words gehoord. Het Britse bedrijf vindt elke plek op aarde met drie woorden terug.

Wie al eens een wandel- of fietstocht in de wijde natuur organiseert, kent het probleem wel: om de plaats van afspraak door te geven heb je al snel een ellenlange routebeschrijving nodig, of een gps-coördinaat waar de helft van de genodigden niet meer overweg kan.

Schermvullende weergave Oprichter Chris Sheldrick ©What3words

Voor Chris Sheldrick was dat adressenprobleem ook een zakelijke handicap. De Britse ondernemer organiseerde muziekoptredens op diverse plaatsen, en werd om de haverklap geconfronteerd met muzikanten of podiumbouwers die verloren reden. Sheldrick legde zijn probleem voor aan een bevriende wiskundige die – zo wil de bedrijfslegende het – toevallig zijn oog liet vallen op een woordenboek. Het idee voor What3words was geboren.

De oprichters schreven een algoritme dat elke plaats ter wereld – gedefinieerd als een vak van negen vierkante meter – identificeert aan de hand van drie woorden. ‘Dat is veel makkelijker om te communiceren en te onthouden, zeker als je een navigatietoestel gebruikt met spraakherkenning. We zorgen er ook voor dat we nooit gelijkaardig klinkende woorden in één combinatie stoppen’, zegt marketingdirecteur Giles Rhys Jones.

Mongolië

Het systeem vermijdt de valkuilen van een klassiek adres – denk maar aan een gemeente waar je twee ‘Kerkstraten’ hebt. ‘Onze oplossing wordt al gebruikt door verschillende hulpdiensten, bezorgdiensten zoals die van de pizzaketen Domino’s, en negen postbedrijven. In Mongolië worden we zelfs gebruikt als de voornaamste localisatiemethode. Met de nomadische bevolking daar zijn klassieke postadressen niet interessant’, zegt Jones.

‘Ontwikkelingslanden bieden sowieso veel potentieel is. Maar ook hier in Londen bleek uit een test dat een bezorging met What3words gemiddeld 30 procent sneller verloopt dan met een klassiek postadres.’

What3words is voor particulieren beschikbaar als gratis app – handig indien je met vrienden vaak op de onmogelijkste plaatsen afspreekt. Omdat het om een vrij licht algoritme gaat, kan de rekenkracht op de smartphone gebeuren. Je hebt dus geen internetverbinding nodig om de app te gebruiken.

What3words stelt zichzelf voor.

Daarnaast geeft het bedrijf zijn technologie in licentie aan bedrijven die er eigen toepassingen rond bouwen. Het automerk Mercedes bouwde het systeem zopas in in het navigatiesysteem van zijn nieuwe A-klasse. Mercedes-moeder Daimler kocht ook 10% van het bedrijf in een recente kapitaalronde waar onder meer ook Deutsche Bank en Intel Capital aan deelnamen, net als de voormalige F1-piloot Nico Rosberg en de Chinese autofabrikant SAIC.

In de aanloop naar de techconferentie SuperNova, eind deze maand in Antwerpen, belichten we enkele opmerkelijke Europese bedrijven die er te gast zullen zijn.