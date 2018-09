Een wereldberoemde programmeur is op zoek naar advies om meer empathisch te worden. We vonden iemand in zijn onmiddellijke omgeving.

Linus Torvalds is een 48-jarig Fins-Amerikaans genie in het programmeren. Begin jaren 90 bouwde hij de kern van het besturingssysteem Linux. Dat is wereldwijd dominant op vele vlakken: van smartwatches en netwerkrouters over smartphones (via Android) tot servers en supercomputers. Linux is geen bedrijf met Torvalds als CEO. Het is het resultaat van werk in open source, waarbij iedereen toegang heeft tot de programmeercode en die kan verbeteren of uitbreiden.

Volgens het alwetende Wikipedia was in 2006 zowat 2 procent van de kerncode van Linux geschreven door Torvalds. Dat is weinig en veel. Het is slechts 2 procent, maar dat is best veel, wetende dat er duizenden medeprogrammeurs zijn. Torvalds is bovendien de paus van Linux, hij heeft de hoogste autoriteit om te beslissen welke nieuwe code wordt opgenomen in de standaardkern.

Torvalds creëerde overigens ook Git, een ‘versiebeheersysteem’ dat veranderingen in computerbestanden bijhoudt en dat toelaat met een hoop mensen aan eenzelfde programma te werken. De Finse Amerikaan is een echte samenwerkingstechnoloog.

Mogelijk denk je nu dat Torvalds een bebaarde hippie is, die zijn medeprogrammeurs te pas en te onpas knuffelt. Niets is minder waar. Hij scheldt zijn medeprogrammeurs al meer dan 25 jaar uit, meestal per mail, en bezondigde zich aan persoonlijke aanvallen, waarna sommige medestanders het voor bekeken hielden.

Lang was Torvalds van mening dat het uiten van frustraties en woede noodzakelijk is. Gedragscodes over respect en beleefdheid vond hij bullshit. ‘Ik ben geen fijn mens, en ik geef niet om jou. Ik geef om de technologie en de kerncode’, zou hij enkele jaren geleden gezegd hebben. Hij koketteerde met zijn norse imago. Git, de naam van zijn versiebeheersysteem, betekent in Brits Engels zoveel als ‘onaangenaam persoon’.

Torvalds droeg zo bij tot het beeld van de softwareontwikkelaar die direct en ongepolijst is, een heel ander soort mens dan de immer glimlachende marketeer. Open source zou de natuurlijke omgeving van de softwareontwikkelaar zijn, een meritocratisch paradijs. Je mag brutaal en asociaal zijn, zolang je goed en efficiënt programmeert.

Het verraste dan ook dat de vuilbekkende softwarepaus zondag een mail uitstuurde waarin hij toegaf geen ‘emotioneel empathisch persoon’ te zijn, anderen moeilijk te kunnen inschatten en zo bij te dragen tot een ‘onprofessionele omgeving’. Hij neemt een tijd vrij om zich te laten begeleiden in het leren herkennen van emoties.

Uiteraard zoekt hij ook technische oplossingen voor zijn probleem. Een filter die mails met scheldproza tegenhoudt bijvoorbeeld. Maar hij beseft dat meer nodig is en nodigt de community uit suggesties te doen.

Ik hoop dat hij een goed gesprek heeft gehad met zijn dochter, de computerwetenschapster Patricia Torvalds. Zij is een medeondertekenaar van ‘Het postmeritocratiemanifest’ van mei 2018. Dat manifest stelt dat ‘merit’ - ‘verdienste’ - vaak neerkomt op de erkenning ‘dat een persoon waardevol is voor zover die op mij lijkt’. Dat vernietigt waarde, want professionals kunnen net de meeste waarde toevoegen door zich te uiten via veelzijdige identiteiten, achtergronden, ervaringen en perspectieven.

De waarde van een mens is niet intrinsiek verbonden aan zijn waarde als kenniswerker, gaat het manifest voort. Interpersoonlijke vaardigheden zijn net zo belangrijk als technische kunde.