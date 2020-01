Europa laadt zich op voor clash met Apple

De Europese Commissie stuurt aan op een nieuwe confrontatie met Apple. Niet over fiscale constructies of machtsmisbruik, maar over de stekker van uw telefoonlader.

Het idee van de universele lader is allesbehalve nieuw. Het Europees Parlement is al tien jaar bezig met initiatieven en oproepen om één type verplicht te maken. Dat is er nog altijd niet, al is de wildgroei aan laders en poorten in de loop der jaren fors geslonken. Telde Europa in 2009 30 soorten, dan zijn dat er nu nog een handvol. De meeste fabrikanten gebruiken de micro-USB- of de recentere USBC-connectoren, zodat de laders van heel wat merken onderling te gebruiken zijn.