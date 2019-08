‘Europa maakt exact dezelfde fouten als bij 4G'

Het land dat als eerste het supersnelle mobiel internet 5G uitrolt, neemt een voorsprong op de volgende grote technologiegolf. Daarom vindt Ronnie Leten, de voorzitter van telecomproducent Ericsson, het erg dat Europa treuzelt. ‘5G kan helpen in de strijd tegen klimaatverandering.’

Ronnie Leten (62) is net terug van een werkbezoek aan China. Maar de Belgische voorzitter van het Zweedse Ericsson, producent van telecom- en netwerkapparatuur, zet ook graag een boom op over zijn vaderland. Hij tipt ‘De Bourgondiërs’, een boek van Bart Van Loo over het ontstaan van De Nederlanden in de 15de eeuw. ‘Waarom waren Brugge, Gent en Antwerpen zo rijk? Door hun link met de zee. Transport en communicatie zijn alles.’ Hij legt de link met Ericsson. ‘We hadden altijd al de beste wegen en kanalen, nu moeten we het beste digitale netwerk hebben.’

Ericsson krijgt gouden kansen om nieuwe mobiele netwerken aan te leggen. 5G, het supersnelle mobiel internet dat tot 200 keer sneller is dan 4G, breekt door. Het kan de kentering zijn voor de Zweden, na zware jaren met een herstructurering. De Amerikaanse ban op rivaal Huawei geeft extra momentum. In België is de inzet nog hoger: geen van de mobiele netwerken is van Ericsson-makelij. Ericsson wisselde in januari Belux-CEO Saskia Van Uffelen in voor de Fransman Remi de Montgolfier. Die beschikt over meer kennis over de netwerken.

5G komt in België niet van de grond. De overheden raken het niet eens.

Ronnie Leten: ‘We zijn alweer aan de late kant. Niet omdat we er niet toe in staat zijn, maar omdat we niet beslissen. De overheden zijn het niet eens over de verdeling van het geld dat ze zullen verdienen aan de veiling van de radiofrequenties die nodig zijn voor 5G. Ik zeg: vraag geen geld voor de frequenties, maar wijs ze op basis van enkele voorwaarden toe aan wie ze wil. Eis dat ze tegen een bepaald tijdstip een bepaald aantal steden van 5G moeten voorzien, bijvoorbeeld. De opbrengst van een veiling is wisselgeld in vergelijking met de hefboom die een kwalitatief 5G-netwerk kan zijn voor bedrijven.’

Ericsson in België Ericsson stelt in ons land 350 mensen tewerk, vooral op de Belgische hoofdzetel in Zaventem. Nochtans levert het Zweedse bedrijf geen apparatuur aan de mobiele netwerken van Proximus, Telenet of Orange Belgium. Het beheert wel 60 procent van het 4G-verkeer over die netwerken. Maar Ericsson heeft de ambitie om marktaandeel te veroveren. Daarvoor heeft het op 1 februari de Fransman Remi de Montgolfier aangesteld als CEO. Hij heeft een technologischer profiel dan zijn voorganger, Saskia Van Uffelen. Daarmee moet hij meer klanten van het belang van 5G kunnen overtuigen.

In Duitsland en Italië leverde zo’n veiling wel recordbedragen op.

Leten: ‘Dat is waar. Je kan kiezen voor cash op korte termijn. Maar dat is niet hoe een land als China het doet. 5G is al een realiteit in veel landen. De Verenigde Staten rollen in een razend tempo 5G uit, net als China. Waarom? Kijk naar wat gebeurde bij de uitrol van 4G. Een bedrijf als Facebook bestond al lang voor sprake was van 4G. Maar een sterk 4G-netwerk, dat onder meer video kijken via mobiel een boost gaf, zette wel een turbo op die bedrijven.’

Voor welke sectoren kan 5G het verschil maken?

Leten: ‘Ik was vorige week in China bij ABB, een van de grootste bouwers van industriële robots en robotarmen. In een fabriek beweegt veel. Met 5G kan je robots, machines en nog veel meer verbinden zonder dat je kabels nodig hebt. Ik ben ook voorzitter van Epiroc, de afgesplitste mijnbouwactiviteiten van Atlas Copco. Mijnbouw is gevaarlijk. Als je dat kan automatiseren door 5G in de mijn te introduceren, des te beter. België moet competitief blijven, de bedrijven moeten innoveren en zo efficiënt mogelijk produceren. Een confrontatie met nieuwe technologie doet je nieuwe applicaties bedenken.’

Dreigen we dan echt aan competitiviteit in te boeten omdat 5G een paar jaar later komt?

Leten: ‘Nieuwe technologie faciliteert het ontstaan van nieuwe Googles en Facebooks. Europa maakt exact dezelfde fout als bij 4G. Maar mensen hebben het niet graag dat je hen zegt dat ze een fout maken. Toch zal 5G een sleutelrol spelen bij alle grote maatschappelijke uitdagingen. Onze strijd tegen de klimaatverandering betekent dat we minder zullen mogen vliegen. 5G kan het mogelijk maken dat we mobiel videobellen met veel hogere kwaliteit. Dat bespaart op heel wat reizen.’

Europa mist dus de 5G-trein. Maar waar staat Ericsson? Ontkurkte u champagneflessen toen de VS Huawei aan de ketting legden?

Leten: ‘Het is logisch dat sommige telecomproviders nerveus werden door de ban. Maar wij promoten met Ericsson een gelijk speelveld, met transparante en veilige infrastructuur. Champagneflessen ontkurken? Johan Cruyf zei: ‘Elk nadeel heb zijn voordeel.’ Als de VS dit doen, zullen anderen reageren. We zijn een Zweeds bedrijf, en Zweden telt maar 10 miljoen inwoners. Wij hebben geopolitiek weinig in de pap te brokken. Dat is ook onze rol niet. We zijn geen politici. Met Ericsson leveren we intussen 21 van de 35 open en commercieel beschikbare 5G-netwerken. In landen als de VS, Zuid-Korea, Australië en Zwitserland. Het idee dat alleen Chinezen die netwerken kunnen leveren, is fout.’

Wat denkt u over de algemene impasse in België, die veel verder reikt dan 5G?

Leten: ‘Ik herhaal: het probleem is niet dat we niet capabel zijn, maar dat we tijd verliezen met onze complexe besluitvorming. We moeten ons meer organiseren om ons snel te kunnen aanpassen. Mijn mantra is ook dat elke burger meer aan de maatschappij moet bijdragen dan hij diezelfde maatschappij heeft gekost. De maatschappij heeft in u geïnvesteerd, onder meer via onderwijs, en heeft het recht iets terug te vragen. Beeld u in dat we over x jaar, door krachtige algoritmen en databases geen journalisten meer nodig hebben. Dan hebt u de plicht zich te herscholen. Mensen mogen ook niet eindeloos beschermd zijn. Statutaire ambtenaren niet, maar vakbonden ook niet.’

Herscholen, de werkzaamheidsgraad opkrikken, meer contractuelen in plaats van statutairen. Dat zijn allemaal elementen uit de nota van De Wever. Voelt u de geesten rijpen?

Leten: ‘In zekere zin. Er is steeds meer weerstand tegen systemen als brugpensioen. Maar een maatschappij heeft veel tijd nodig om te veranderen.’

België zit zonder regering in het midden van een handelsoorlog. Ziet u een recessie opdoemen?

Leten: Ik was net zeven dagen in China. Je voelt zeker wel dat de auto-industrie afkoelt. Het conflict tussen de VS en China maakt alles sowieso complexer. Wie zijn logistieke keten zo organiseerde dat hij in China produceert en dan uitvoert naar de VS, ziet zich meteen geconfronteerd met invoertarieven van 25 procent. Maar ik denk niet dat de economie plots gaat instorten zoals in 2008.’

Is het in een wereld vol geopolitieke onzekerheden moeilijker baas te zijn?

Leten: ‘Het is mijn taak als voorzitter er in de bestuurskamer op te wijzen dat we nog altijd een economisch spel spelen, en geen politiek. We moeten erover waken dat we de beste netwerken bouwen en die optimaal uitbaten. Soms moet ik een time-out houden in de raad van bestuur, als iedereen te veel zit na te denken over wat Trumps volgende tweet kan zijn. Het verhaal moet positief blijven, je moet focussen op wat je wel kan aanpakken.’