Europa versus Google in 6 vragen

Techboete weegt op relaties met VS

Voor de al gespannen relaties tussen Europa en de VS dreigt nog meer averij. De recordboete voor Google valt een week voor het bezoek van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker aan de Amerikaanse president Donald Trump.

‘Your Tax Lady really hates the United States’, beet de Amerikaanse president Donald Trump Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker toe tijdens de turbulente bijeenkomst van de G7-leiders vorige maand. Die ‘tax lady’ slaat op Europees commissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager. Trump luchtte zijn wrevel over haar eis dat het Amerikaanse techbedrijf Apple voor 13 miljard euro ontdoken staatssteun moet terugbetalen aan Ierland.

Diezelfde tax lady neemt nu een ander Amerikaans techicoon te grazen: Google, met een tweede recordboete op rij. De top vijf van grootste individuele EU-boetes voor machtsmisbruik zijn allemaal opgelegd aan Amerikaanse techbedrijven.

De monsterboete voor Google stond vorige week ingepland, maar werd uitgesteld. De officieuze reden voor dat uitstel was de toorn van Trump voorkomen op een NAVO-top die zich als bijzonder moeilijk aankondigde. Dat lukte maar gedeeltelijk. Trump is op oorlogspad tegen Europa en haalde voor, tijdens en na het NAVO-beraad stevig uit naar de Europese landen die te weinig betalen voor defensie en die de VS ‘oneerlijk’ behandelen door meer uit te voeren naar de VS dan in te voeren. Vooral Duitsland moest het ontgelden.

Europa probeerde dit voorjaar vergeefs een uitzondering te krijgen voor de Amerikaanse invoertarieven voor staal en aluminium. En Trump dreigde al herhaaldelijk met extra importheffingen op Europese, vooral Duitse wagens. Als die er komen, escaleert de handelsoorlog.

Juncker is woensdag in Washington om Trump op andere gedachten te brengen en de autoheffingen af te houden. De monsterboete voor Google geeft Trump mogelijk weer munitie.

Vestager beklemtoonde gisteren dat ze ‘houdt van de VS’, maar dat ze nu eenmaal ‘haar job doet’. ‘Dit heeft niets te maken met wat ik denk.’ Ze beklemtoonde dat het onderzoek naar de praktijken van Google er kwam na klachten die gegrond bleken. ‘Als techbedrijven de Europese regels overtreden, volgt een boete om dat gedrag te veranderen. Dat is geen verrassing,’ zei Vestager. Met flair voegde ze daaraan toe: ‘Het is goed voorspelbaar te blijven in een wereld die minder voorspelbaar lijkt.’