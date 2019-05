Ex-ASAP-topman lanceert investeringsfonds voor hr-tech

Joris Peumans, de voormalige topman van de uitzendgroep ASAP, gooit zich met geneHRations op de ontluikende sector van hr-technologie. Hij wil er de komende jaren 25 miljoen euro in investeren.

Joris Peumans, een neef van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA), liet de leiding van het uitzendbedrijf ASAP, dat door zijn vader werd opgericht, eerder over aan zijn broer Ruben. Hij houdt zich nu onder meer bezig met het ondersteunen van bedrijven die technologie ontwikkelen om het hr-proces te verbeteren.

Daartoe richtte Peumans het bedrijvennetwerk ‘ geneHRations ’ op, dat participaties neemt in HR-techbedrijven en voor advies en kruisbestuiving moet zorgen tussen de deelnemers.

140 werknemers

Twee nieuwe minderheidsparticipaties die dinsdag werden aangekondigd, zijn HRlinkiT en Blink. Het eerste bedrijf is een consultant die grote bedrijven en hr-dienstverleners helpt in hun digitale uitbreiding. Het laatstgenoemde bedrijf is een West-Vlaamse aanbieder van huishoudhulp met dienstencheques.