Facebook-CEO Zuckerberg getuigt in Europees Parlement

‘Onze burgers verdienen een volledige en gedetailleerde uitleg . Ik ben blij met de beslissing van Mark Zuckerberg om persoonlijk te getuigen voor de vertegenwoordigers van 500 miljoen Europeanen. Het is een stap in de goede richting om het vertrouwen te herstellen’, klinkt het in een officiële mededeling.

Zuckerberg moest afgelopen april al getuigen in het Amerikaanse parlement. Daar werd hij ondervraagd over de rol die Facebook speelde in het Cambridge Analytica-schandaal. Dat Britse databedrijf had onder valse voorwendselen data van 87 miljoen Facebook-gebruikers verzameld om die nadien voor politieke doeleinden te gebruiken.