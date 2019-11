Facebook: 'Nepreclame keert altijd terug'

Facebook belooft alles op alles te zetten om misleidende advertenties met de gezichten van bekende Vlamingen te bannen. ‘Maar het is een kat-en-muis-spel.’

Het sociale netwerk Facebook reageerde gisteren voor het eerst uitgebreid op de nepadvertenties voor frauduleuze websites die het platform teisteren. Criminelen misbruiken daarbij het gezicht van bekende Vlamingen, zoals ondernemer Marc Coucke, om goedgelovigen geld af te troggelen.

De criminelen laten in een geloofwaardig uitziend nieuwsbericht publieke figuren allerlei goederen aanprijzen, van cryptomunten tot verzorgingsproducten. De link naar die site laten ze via advertenties op Facebook vlot circuleren op het platform, waarna de kassa rinkelt.

Scam ads

Facebook erkent het probleem van 'scam ads', zoals ze heten, maar een pasklaar antwoord bestaat niet, zo duidde productdirecteur Rob Leathern uit in een gesprek met de Belgische pers. Leathern is verantwoordelijk voor de integriteit van de advertenties op het platform.

'We hebben geen cijfers te delen over hoe wijdverspreid het probleem is', stelde Leathern. 'Het gaat om een klein percentage. Maar hoe klein ook, de impact ervan is erg negatief voor mensen. Het enige cijfer van scam ads dat we kunnen tolereren, is nul.'

Leathern maakt geen harde beloften dat het probleem uit te roeien is. 'Zij die de bedriegelijke advertenties opstellen, zijn goed georganiseerd. Ze zullen altijd erin slagen om op een of andere manier terug te keren met hun frauduleuze activiteiten.'

Authenticiteit

Het bedrijf lichtte een tipje van de sluier over de verschillende technieken die 'scammers' gebruiken. Zo proberen de fraudeurs de internetadressen te achterhalen van het personeel dat bij Facebook de reclameberichten controleert op zijn authenticiteit.

Dat komt van pas op het moment dat een advertentie voor een frauduleuze website gerapporteerd wordt, en de reviewers in actie treden. De scammers zorgen ervoor dat de reviewers andere zaken te zien krijgen dan de normale gebruikers van het platform.

Een andere tactiek is om de inhoud van de website die achter de advertentie zit continu te veranderen. Facebook probeert continu bij te blijven met de technieken, stelt Leathern. Het is daarbij van belang dat gebruikers onbetrouwbaar uitziende reclame of berichten rapporteren.

Algoritmes

Maar Facebook gaat ook proactief op zoek. Het ontwikkelde de nodige algoritmes die, net zoals in de speurtocht naar fake news, de authenticiteit van reclameberichten en de daaraan gekoppelde sites moeten nagaan. Het netwerk gebruikt daarbij gezichtsherkenning en probeert in te schatten of de reclame en berichten van een legitieme bron zijn of niet.