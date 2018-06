Facebook deelde data met omstreden Chinese smartphonebouwer

Het sociaal netwerk belooft niet langer gebruikersdata met Huawei te delen. De VS maken zich zorgen over diens nauwe banden met het Chinese regime.

Facebook, ‘s werelds grootste sociaal netwerk met 2,1 miljard leden, worstelt al een week met de onthullingen die de Amerikaanse krant The New York Times zondag naar buiten bracht.

Het sociaal medium sloot in het verleden deals met zestig smartphonebouwers. Die kregen daardoor toegang tot gebruikersdata, achterhaalde de krant. Het bedrijf zette de akkoorden met de smartphonebouwers op toen de Facebook-apps nog niet wijdverspreid waren.

'Koop geen Huawei'

Vier van de zestig smartphonebouwers zijn van Chinese komaf, bevestigt Facebook. Het gaat om Lenovo, Oppo, TCL en Huawei. Vooral de link met die laatste ligt gevoelig. Huawei is al langer opgejaagd wild in de Verenigde Staten, wegens zijn vermeende banden met de Chinese overheid. De oprichter Ren Zhengfei is een oud-officier van het Chinese leger.

Het datadeelakkoord met Huawei liet de smartphonebouwer toe bepaalde Facebook-functies over te nemen, zoals like-knoppen.

Begin dit jaar blies de telecomoperator AT&T onder politieke druk last minute een distributiedeal voor de smartphone Mate 10 Pro af. In februari vuurden de inlichtingendiensten een nieuwe torpedo af in het Amerikaanse Congres. ‘We zijn erg bezorgd over de risico’s als een bedrijf dat verbonden is met een buitenlandse overheid en dat onze waarden niet deelt marktaandeel verovert’, zei FBI-directeur Christopher Wray. Hij raadde af iets van Huawei te kopen.

Politieke voorkeuren

Een link tussen Facebook en Huawei ligt dus erg gevoelig. Verantwoordelijken van Facebook gaven in een interview met The New York Times aan dat ze de deal met de smartphonebouwer tegen het einde van deze week opzeggen.

De datadeelakkoorden met Huawei, maar ook met westerse spelers als Apple en BlackBerry, lieten de smartphonebouwers toe bepaalde Facebook-functies over te nemen, zoals likeknoppen. Huawei zou de data gebruikt hebben voor een app waar gebruikers hun socialemediaaccounts centraal kunnen monitoren.

Facebook verdedigt zich dat de data waartoe Huawei toegang had nooit op de servers van Huawei hebben gestaan. Ze bleven altijd opgeslagen op de individuele smartphones. Toch is de beschikbare data redelijk verregaand. Het gaat onder meer over religieuze en politieke voorkeuren, van zowel de smartphonegebruikers als hun vrienden.