Facebook-dissident: 'Mark zit fout'...

Facebook-CEO Mark Zuckerberg kampt met stevig interne rebellie, onder meer van topdesigner Ryan Freitas, omdat hij niet ingrijpt tegen opruiende berichten van de Amerikaanse president Donald Trump.

'Mark zit fout, en ik zal op de luidst mogelijke manier proberen hem van gedacht te doen veranderen.' 'Mark' is Facebook-CEO Mark Zuckerberg, de voorgaande stelling een tweet van Facebook-leidinggevende Ryan Freitas. De hartenkreet van Reitas - nota bene op het concurrerend platform Twitter - wijst op stevige onrust in de tent bij Facebook, anders een bastion waar de rangen gesloten blijven.

De aanleiding is een bericht van de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag op de sociale netwerksite, in reactie op het straatprotest in Minneapolis na de dood van George Floyd. Hij parafraseerde daar met het zinnetje 'When the looting starts, the shooting starts' een politiechef uit Miami bij raciaal geweld in 1967. Twitter, waar het bericht ook verscheen, greep in en verborg het bericht. Facebook niet.

We zijn niet de 'scheidsrechters van de waarheid', beargumenteerde Zuckerberg al. Freitas en vele anderen met hem zijn het niet met hem eens. In een opvolgtweet zei Freitas dat hij een vijftigtal 'gelijkgestemden' samenbrengt 'voor iets wat lijkt op verandering van binnenuit'. De onvrede in het Facebook-huishouden belandde prompt op de voorpagina van grote kranten, zoals de Britse zakenkrant Financial Times.

Design

Freitas behoort niet tot het absolute topmanagement van Facebook, maar valt ook niet weg te zetten als een nobody. Hij heeft een stevige staat van dienst in de techbubbel Silicon Valley. In 2009 lag Freitas mee aan de basis van about.me, het digitale visitekaartje annex portfoliosite. Dat viel later in handen van de Amerikaanse portaalsite AOL.

Wie naar de about.me-pagina van Freitas gaat, leest er dat hij naast voormalig chef-kok, AI-researcher en amateurschermer ook een 'politics junkie' is. Dat manifesteert zich nu de Verenigde Staten in brand staan. Freitas verspreidde op Twitter meerdere tweets van collega-designers bij Facebook, die Twitter loofden dat het wel optrad tegen Trumps 'aanzetten tot geweld'.

Voor Zuckerberg kan Freitas' rebellengroep een stevige kiezel in de schoen worden. Na een passage bij de taxi-app Uber is Freitas nu verantwoordelijk voor het design van News Feed. Dat is de nieuwsstroom die je ziet als je de Facebook-app of -site opent. News Feed is een van de kroonjuwelen van Facebook, het gaat al mee sinds 2006.

Rebellie

Dat net een van de architecten van zo'n sleutelproduct een dissident is, moet al pijn doen. Maar de onvrede bij Facebook is meer wijdverspreid. Honderden werknemers hielden maandag al een virtuele 'walk-out' - Facebook-werknemers werken nog heel 2020 van thuis uit - uit protest tegen het beleid van hun topman.