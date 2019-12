Facebook en Google niet langer bij populairste werkplekken

Silicon Valley verliest een beetje van zijn glans. Verschillende techbedrijven zakken op de lijst van 'beste plaatsen om te werken' in de VS.

Apple, dat jarenlang een populaire werkgever was, is gezakt tot de 84ste plaats.

Onvrede

Toch komen de cijfers niet als een verrassing. Bij Google was de jongste maanden veel protest van werknemers. Er was onvrede over intimidatie en seksueel wangedrag van de topper Andy Rubin, de vader van het besturingssysteem Android. Ook over ongelijke lonen en kansen voor mannen en vrouwen zijn klachten.

Toen twee weken geleden vier kritische werknemers werden ontslagen , werd Google ervan beschuldigd zijn mensen de mond te snoeren. Naar aanleiding van een interne enquête schreef het persbureau Bloomberg in februari dat de populariteit van CEO Sundar Pichai tanende is. Minder werknemers zouden geïnspireerd worden door zijn visie dan een jaar eerder.

Cambridge Analytica

Bij Facebook lag zowel de privacy van de gebruikers als het beleid voor politieke advertenties onder vuur. Ook de invoering van de cryptomunt Libra kan niet op onverdeeld enthousiasme rekenen. 'Opvallende projecten kunnen extreem politiek zijn en worden naar beneden getrokken door 'too many cooks in the kitchen'. In een post-Cambridge Analytica-wereld worden de releases van nieuwe functies of producten extreem vertraagd', zegt een werknemer op Glassdoor.