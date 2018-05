Facebook geeft meer gegevens door aan Belgisch gerecht

Facebook ligt onder vuur voor het verzamelen van onze data. Tegelijk vroeg ons gerecht nog nooit zo veel data op bij Facebook. De socialenetwerksite werkt bijna negen op de tien keer mee.

Facebook kreeg het afgelopen jaar van de Belgische justitie een vraag om inlichtingen over 1.560 accounts van zijn gebruikers. Dat zijn er (opnieuw) een pak meer dan de vorige jaren. In 2013 kreeg Facebook uit ons land maar 365 vragen over accounts of gebruikers, vier keer minder dan vorig jaar.

De informatie van de socialenetwerksite kan ons gerecht helpen bij allerhande onderzoeken, zoals haatmisdrijven, oplichtingen of terrorisme. De vragen over de 1.560 accounts en gebruikers kwamen vorig jaar bij Facebook binnen als 1.065 verzoeken om inlichtingen. 48 daarvan waren hoogdringend.

87% gegevens vrijgegeven Facebook gaf in de tweede helft van 2017 gegevens vrij voor 87 procent van de verzoeken die het kreeg van onze justitie.

Facebook krijgt niet alleen steeds meer vragen van justitie, het geeft ook steeds meer informatie prijs. In de tweede helft van vorig jaar gaf Facebook in 87 procent van de gevallen ‘bepaalde gegevens’ vrij op verzoek van het gerecht. In dezelfde periode in 2013 was dat maar voor 65 procent van de gevallen.

België bij landen met meeste verzoeken

Vorig jaar hebben maar 17 andere landen meer verzoeken aan Facebook gericht dan België. Onze justitie krijgt opvallend minder vaak het deksel op de neus dan die 17 andere landen. De Amerikaanse autoriteiten kregen in de tweede helft van vorig jaar maar data van Facebook voor 85 procent van hun verzoeken. De Nederlanders en de Britten kregen informatie over meer dan 90 procent van hun verzoeken.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) trok in februari nog naar San Francisco om vertegenwoordigers van de technologiereuzen te spreken in een poging hen ervan te overtuigen nog beter samen te werken met ons gerecht. Geens betoogde dat er nog te veel kostbare tijd verloren gaat omdat Facebook en co hun tijd nemen om te antwoorden. Maar de minister gaf ook aan ze vooral hun tijd nemen om zo veel mogelijk juridische procedures te vermijden. Volgens Geens beseffen zowel de providers als de Europese en Amerikaanse beleidsmakers de behoefte aan een duidelijker wetgevend kader.

Facebook geeft steeds meer info vrij

De verzoeken om informatie die Facebook uit de hele wereld krijgt, nemen hand over hand toe. Het aantal vragen is in vier jaar ruim verdrievoudigd van 53.754 verzoeken in 2013 naar 161.231 vorig jaar. Veruit de meeste verzoeken kwamen vorig jaar uit de Verenigde Staten: ruim 65.000 over bijna 106.000 gebruikers en accounts. Op de tweede plaats volgt India, dat vorig jaar verzoeken over zo’n 31.000 accounts en gebruikers indiende.