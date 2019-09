Facebook laat u binnenkort klikken zonder handen

Straks mogen muis en aanraakscherm bij het afval. Klikken en swipen doet u dan zonder handen, gewoon door eraan te denken. Facebook heeft een start-up gekocht die dat mogelijk maakt.

Facebook koopt de vier jaar oude New Yorkse start-up CTRL-labs. Dat heeft Facebook bevestigd na berichten in de Amerikaanse media. Volgens de zakenzender CNBC gaat het om een deal van 1 miljard dollar, waarmee het de grootste overname van het socialemediabedrijf zou zijn sinds de aankoop van de VR-brillenmaker Oculus Rift in 2014. Facebook gaat CTRL-labs integreren in zijn Reality Labs, waar allerlei technologie wordt ontwikkeld rond ‘mens-machine-interacties’.

Zoals Facebook zich met Oculus Rift al vroeg wilde klaarstomen voor het tijdperk van de virtuele realiteit, doet het nu een vroege investering in de interfaces van de toekomst. Meer nog dan de grote brillen die ons onderdompelen in een andere wereld is dit technologie die onze verbeeldingskracht te boven gaat. De toestellen die CTRL-labs ontwikkelt, maken het mogelijk toestellen met uw hersenen aan te sturen.

Andrew Bosworth, het hoofd van de afdeling Augmented en Virtual Reality (AR en VR), legt in een Facebook-post uit hoe dat in zijn werk zal gaan. De oplossing van CTRL-labs bestaat uit een polsbandje dat de signalen ontcijfert die van de neuronen in uw ruggengraat worden doorgestuurd naar uw handspieren. Als u nog maar de bedoeling hebt om op een knop of een link te klikken, zal het apparaatje dat meteen in uw plaats doen, zonder dat u nog uw handspieren en een computermuis of een knop op uw smartphone hoeft te gebruiken.

Dat klinkt misschien griezelig, maar specialisten zijn het er roerend over eens dat ‘extended reality’ of XR een van de disruptieve technologieën van het volgende decennium wordt. De vervanging van de muis zal slechts de eerste stap zijn in een reeks toepassingen waarbij het onderscheid tussen mens en machine steeds verder vervaagt.

Voor het opdoeken van die muis valt trouwens wel wat te zeggen. De ‘grafische gebruikersinterface’ of GUI werd al eind de jaren 60 door het techbedrijf Xerox ontwikkeld, om tien jaar later gedemocratiseerd te worden door Apple. Maar net als het toetsenbord is de muis niet meer aangepast aan het hedendaagse digitale tijdperk. We baden in een oceaan van digitale data die met lichtsnelheid op ons af komen, maar we zijn niet in staat al die informatie te verwerken wegens de trage respons van onze fysieke interfaces, en de handen en vingers waarmee we ze bedienen.

‘Vergelijk het met schrijven met een kapotte balpen, of proberen vlot te rijden terwijl je de gps moet bedienen. Je bent zo druk bezig met je hulpmiddelen dat je niet meer toekomt aan de taak zelf’, zegt futuroloog Jody Medich, die maandag over het thema kwam spreken op de Brusselse conferentie van de technologische denktank Singularity University.

Breincontrole is nog grotendeels toekomstmuziek, maar ook niet meer zo veraf als u misschien denkt. ‘Het iPhone-moment zal rond 2021 vallen’, voorspelt Medich. Dat zou het jaar worden waarin het grote publiek gaat beseffen dat ‘mentale interfaces’ onze manier van werken en leven zullen veranderen, zoals de iPhone ons definitief het mobiele computertijdperk binnenloodste.

Wie zijn fantasie even de vrije loop laat, beseft dat de combinatie van VR of AR met een ‘mentale muis’ de meest futuristische toepassingen mogelijk zal maken. Denk aan virtuele werelden waarin we onze avatar (een digitaal evenbeeld van onszelf) mentaal zullen aansturen, zonder vervelende controllers te moeten gebruiken. Of een slimme bril die u toelaat meubels of andere voorwerpen in uw woonkamer te zien, gewoon door eraan te denken.

Het hoeft niet te verbazen dat veel techbedrijven het grensvlak van computers en neurologie onderzoeken. Een van de bekendste is Neuralink van Tesla-oprichter Elon Musk, dat een interface ontwikkelt die in de hersenen ingeplant kan worden. Volgend jaar zouden de eerste testen op mensen plaatsvinden. In een eerste fase zullen die toestellen wellicht gebruikt worden als hulpmiddel voor mensen met hersenschade.

Kernel, een start-up uit Los Angeles die werd opgericht door de miljonair Bryan Johnson, werkt aan een ‘neuroprothese’ om de menselijke hersenen een extra boost te geven. Als de wilde dromen van Johnson werkelijkheid worden, zullen we met het toestel een soort supermensen worden die sneller kunnen leren, meer kunnen onthouden en op een telepathische manier met elkaar kunnen communiceren.

Andere start-ups en projecten zijn meer gericht op specifieke toepassingen. Darpa, het onderzoeksprogramma van het Amerikaanse ministerie van Defensie, werkt aan een neurale interface waarmee soldaten op het slagveld bijvoorbeeld drones of andere wapensystemen kunnen controleren. Bedrijven als Wicab en Paradromics gebruiken breininterfaces als therapeutische oplossing voor bepaalde neurologische aandoeningen.