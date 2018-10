Facebook lanceert toestel voor videobellen

Voor het eerst in zijn geschiedenis gooit het sociale netwerk zich op de ontwikkeling van hardware, met de Portal.

Facebook, met 2,1 miljard gebruikers het grootste sociale netwerk ter wereld, maakt maandag bekend dat het de Portal en de Portal+ op de wereld loslaat.

Met de toestellen, in feite een camera met groot scherm, kunnen gebruikers videobellen. Facebook integreerde zelflerende algoritmen in het toestel, op het niveau van zowel camera als geluid. Een slimme camera volgt de beller overal, ook als die bijvoorbeeld even naar de keuken loopt.

Met andere algoritmen minimaliseert het toestel achtergrondgeluid en focust het op de stem van de persoon die aan het woord is. Gesprekken zijn mogelijk van en naar gebruikers van Messenger, naar zowel smartphones als tablets. Groepsgesprekken zijn mogelijk tot zeven personen tegelijk.

199 dollar

Schermvullende weergave De slimme luidspreker van Amazon, de Alexa. ©AFP

Facebook slaat ook de handen in elkaar met de e-commercegigant Amazon. Het integreerde een Amazon Alexa, de slimme assistent van de e-commercegigant, waardoor gebruikers het toestel ook met spraakcommando's kunnen bedienen. Zo kan een gebruiker ook informatie opvragen. Met Spotify is er ook een samenwerking om muziek af te spelen.

Het sociaal netwerk is zich duidelijk bewust van de privacyrisico's die verbonden zijn aan zo'n altijd aanwezige camera. Het bedrijf benadrukt dat de camera en microfoon op elk moment met een command afgezet kunnen worden en dat een code van vier tot twaalf tekens het scherm kan vergrendelen.

Het toestel is voorlopig alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, met een prijskaartje van 199 dollar voor de basisversie. Amazon en Best Buy zijn de retailpartners. De eerste toestellen worden in november tot bij de klant verscheept. Van andere landen is voorlopig geen sprake.