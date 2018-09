Facebook op zoek naar miljard mensen in virtuele realiteit

Mark Zuckerberg, de topman van Facebook, blijft investeren in virtuele realiteit. Een nieuwe VR-headset moet gebruikers toelaten natuurlijk te bewegen in welke VR-toepassing dan ook.

Mark Zuckerberg zei vorig jaar op Oculus Connect, een conferentie voor VR-softwareontwikkelaars, dat het de bedoeling is een miljard mensen te laten spelen, werken en connecteren in virtual reality (VR). Op de vijfde editie van Oculus Connect in San Jose (Californië) woensdag gaf de CEO van Facebook toe dat nog niet 1 procent van dat aantal is bereikt. Het is evenwel geen kwestie van wanneer het zal lukken, maar hoe, aldus de topman.

Zuckerberg gaf meteen het antwoord: headsets mogen niet vasthangen aan computers, mensen moeten hun handen natuurlijk kunnen gebruiken en ze moeten vrij kunnen bewegen. Uiteindelijk zal VR een grotere verschuiving blijken in de manier waarop mensen met elkaar connecteren dan die van web naar mobiel.

Geen instant succes

Facebook kocht Oculus VR in 2014 voor 2,3 miljard dollar in cash en aandelen. Daarbovenop telde het nog honderden miljoenen dollars neer voor het creëren van interessante VR-applicaties. Toch was het geen instant succes. Het sterproduct, de Oculus Rift, was duur en moest worden verbonden met een krachtige gaming pc.

De prijs van de Rift is inmiddels gezakt naar zo’n 399 dollar. Eerder dit jaar werd de Oculus Go uitgebracht, die op zichzelf werkt en niet moet worden verbonden met een pc. De Go is ook veel goedkoper, zo’n 200 dollar. Het nadeel is dat hij beperkt is in zijn mogelijkheden: de gebruiker kan zijn handen niet op de natuurlijke manier gebruiken en kan ook niet zomaar rondbewegen.

Nieuwe headset

De nieuwe headset die woensdag is aangekondigd, de Oculus Quest, werkt ook op zichzelf, maakt het dankzij handcontrollers mogelijk de handen natuurlijk te gebruiken en laat de gebruiker rondlopen zonder externe sensoren. Dat bewegen kan zowel in een woonkamer als in een grote ruimte. Het toestel heeft ook een 360 graden audiosysteem. Het kost 399 dollar en komt in de lente van 2019 op de markt.

‘De eerste generatie is hiermee klaar’, zei Zuckerberg. Er is de Go als instapmodel. Met de Quest is natuurlijk bewegen mogelijk. En de Rift doet hypergesofistikeerde games en andere virtuele ervaringen beleven dankzij de rekenkracht van een krachtige computer.

Volgende generaties

Wat brengen de volgende generaties? Facebook Reality Lab werkt aan augmented reality, waarbij een digitale laag wordt gelegd op de fysieke werkelijkheid. Denk aan het spel Pokémon Go, maar dan veel immersiever.

Maar het moet ook mogelijk zijn dingen uit de fysieke werkelijkheid in een virtuele omgeving in te passen. Op die manier zou een gebruiker het fysieke toetsenbord van zijn computer kunnen zien terwijl hij toch in een virtuele omgeving werkt.

Er wordt reikhalzend uitgekeken naar de opvolger van de Oculus Rift, die naadloos moet inspelen op de oogbewegingen van de gebruiker en een heel wijd gezichtsveld moet bieden.