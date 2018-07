'Facebook opent dochter in China'

Het sociale netwerk kreeg toestemming om een dochteronderneming te openen in het Chinese Hangzhou, zo schrijft de Amerikaanse krant The New York Times.

Facebook, 's werelds grootste sociale netwerk, telt op dit moment ongeveer 2,2 miljard maandelijks actieve gebruikers. Dat is een fenomenale prestatie, zeker omdat het sociale netwerk al jaren niet welkom is in China. Het loopt zo 1,4 miljard inwoners mis.

Topman Mark Zuckerberg ondernam al meermaals pogingen om de Chinese machthebbers het hof te maken. Zo leerde hij mandarijn en maakt hij geregeld gastoptredens in het land. Maar dat zet voorlopig geen zoden aan de dijk. Toch boekt Facebook nu een kleine overwinning in het land.

Alibaba

Volgens de Amerikaanse krant The New York Times heeft Facebook de toelating gekregen om een dochteronderneming op te richten in Hangzhou. Dat is een stad in het zuidwesten van China, waar onder meer de Chinese e-commercereus Alibaba zijn hoofdzetel heeft. De dochter is gefinancierd met een investering van 30 miljoen dollar.

Het is de eerste keer dat het sociale netwerk een officiële status verwerft in het land. Mogelijk zijn er wel nog complicaties. Zo verdween na de aanvankelijke goedkeuring de registratie van de dochteronderneming plots weer van de site van de Chinese overheid.

Censuur

Het sociale netwerk staat zo nog veraf van de effectieve introductie van een van haar apps (Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp) in het land. In een interview met de Amerikaanse technologieblog Recode zei CEO Mark Zuckerberg vorige week nog dat Facebook 'nog veraf staat van enige activiteiten in China.'

Om het water te testen werkte Facebook eerder al intern aan een censuurtool, waarmee het tegemoet kan komen aan de eisen van de Chinese censor. Vorig jaar lanceerde Facebook ook al een app voor China, met de titel 'Colorful Balloons'. De app, bedoeld om foto's te delen, flopte.