Facebook pakt uit met prototypes slimme armband

Facebook heeft zijn visie voor een slimme armband voorgesteld, die in tandem moet werken met een bril voor augmented reality. Wanneer het toestel op de markt komt, is niet onbekend .

Facebook stelde het project voor aan enkele media en op een blog. De afdeling voor virtual en augmented reality, Facebook Reality Labs, werkt met verschillende versies van een prototype.

Het toestel gebruikt sensoren om bewegingen te detecteren die de drager wil maken. Met elektromyografie (EMG) interpreteert het elektrische activiteit van motorische zenuwen terwijl ze informatie van de hersenen naar de hand sturen. Sommige versies hebben haptische feedback, interessant voor gamers, die zo kunnen voelen hoe ze bijvoorbeeld een boog opspannen.

De armband maakt deel uit van de plannen van Facebook om toonaangevend te worden in augmented reality (AR). Bij die technologie wordt de fysieke omgeving verrijkt met digitale objecten en informatie. De gebruiker krijgt bijvoorbeeld navigatie gewoon in zijn gezichtsveld te zien. Later dit jaar zou Facebook uitpakken met een 'slimme bril' - nog geen 'echte' AR-bril - onder het Ray-Ban-merk.

Maar hoe kan de gebruiker bijvoorbeeld scrollen in een AR-menu? Stemcommando's zijn soms storend, opvallende bewegingen met de handen ook. De armband is een oplossing: door gewoon te denken aan een scrollbeweging met de vinger kan die instructie ook worden uitgevoerd. In eerste instantie zou nog een fysieke beweging nodig zijn, maar een vingerbeweging van een millimeter is al genoeg.

AR wordt in de toekomst almaar meer gecombineerd met artificiële intelligentie. Stel dat u de gewoonte hebt een muziekapp op te zetten als u gaat lopen, dan zal het systeem dat patroon herkennen en u vragen of het die app moet lanceren als u uw loopschoenen aantrekt. Met een minuscule vingerbeweging kunt u dan al dan niet bevestigen.

Geen gedachten lezen

Facebook benadrukt dat met de armband geen gedachten worden gelezen.

Facebook benadrukt dat met de armband geen gedachten worden gelezen. 'Denk er op deze manier aan: u maakt veel foto's en beslist maar enkele hiervan te delen. Zo ook kunt u vele gedachten hebben en beslissen maar een daarvan uit te voeren. Als dat gebeurt, stuurt uw brein signalen naar uw handen en vingers om op een bepaalde manier te bewegen om bijvoorbeeld te swipen en te typen. De signalen - van acties die u al hebt besloten te doen - worden gedecodeerd aan de pols en vertaald in digitale instructies voor uw toestel.'

Initieel zal de EMG niet veel meer leveren dan de mogelijkheid te 'klikken'. Concreet gaat het om het bijeen en uiteen bewegen van duim en wijsvinger. Later gaat het om complexere zaken. In AR moet u objecten kunnen aanraken en bewegen. Virtuele objecten zullen vanop afstand worden gecontroleerd. Uiteindelijk moet het mogelijk zijn met hoge snelheid met EMG te typen op een tafel of op uw schoot, misschien sneller dan nu mogelijk is met een fysiek toetsenbord.

Nieuw tijdperk

In de toekomst maakt de computer helemaal deel uit van het dagelijks leven als digitale persoonlijke assistent. De virtuele en fysieke werkelijkheid worden daarbij geïntegreerd. Facebook investeert miljarden omdat het niet opnieuw afhankelijk wil zijn van andere internetgrootmachten zoals Google en Apple, dat naar verwachting volgend jaar met een eigen AR-bril komt.