Facebook schorst 200 verdachte apps

In de nasleep van het Cambridge Analytica-schandaal onderwerpt Facebook zichzelf en de externe applicaties die gebruikmaken van het platform aan een grondig onderzoek. Vooral die laatste worden onder de loep gelegd nadat afgelopen maart was uitgekomen hoe een ogenschijnlijk onschuldige applicatie de gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers verzamelde en voor politieke doeleinden in heeft gezet.