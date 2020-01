Facebook struikelt over slabakkende omzetgroei

Het sociale netwerk klopte met zijn resultaten alle verwachtingen. Toch steken beleggers collectief hun duim omlaag.

Een snelle lezing van de kwartaalresultaten van Facebook woensdagavond suggereert dat het sociaal netwerk in topvorm blijft, ondanks alle privacyschandalen en regulatoire kopzorgen. De omzet, vooral advertentiedollars, ging een kwart hoger en klopte de analistenverwachtingen, net zoals de nettowinst.

Maar het kwartaalverslag biedt ook veel eten en drinken voor zwartkijkers. Data van de marktonderzoeker FactSet geven aan dat de omzetgroei in het vierde kwartaal de traagste was sinds het bedrijf in 2012 naar de beurs trok. En dat op een moment dat de kosten exploderen: in het vierde kwartaal +34 procent, naar 12,2 miljard dollar.

Geen verrassing

Financieel directeur David Wehner schreef in de call met de analisten de slabakkende omzetgroei toe aan de prestaties in Europa en de VS. 'De groei vertraagt in onze meer ontwikkelde markten, zoals in Noord-Amerika en de meer ontwikkelde delen van Europa. Dat is volgens verwachting, het is geen verrassing.'

+34% Kosten De kosten van Facebook namen in het vierde kwartaal met een stevige 34 procent toe.

Facebook moet tegelijk fors uitgeven om de veiligheid en de integriteit van zijn platform te garanderen. Iedereen is bekend met het nachtmerriescenario uit 2016, toen desinformatie uit Russische hoek de Amerikaanse presidentsverkiezingen ontwrichtte. Dit jaar wil Facebook dat vermijden.

Het geeft uitzicht op een gevaarlijke cocktail voor Facebook: eentje waarin de omzetgroei verder vertraagt, de kosten stijgen en de marges onder druk komen te staan. Facebook draaide in het vierde kwartaal nog wel een benijdenswaardige brutomarge van 42 procent, toch was dat 4 procentpunten minder dan een jaar eerder.

Onetrickpony

Uit de cijfers blijkt ook dat Facebook nog altijd vooral een onetrickpony is. Facebook gaf voor het eerst cijfers vrij over zijn 'familie van apps' - naast Facebook zelf ook de fotodeelapp Instagram en de berichtendiensten WhatsApp en Messenger.

98,3% Advertenties Facebook haalt niet minder dan 98,3 procent van zijn omzet uit advertenties op een van zijn platformen.

Facebook verdient gemiddeld 7,38 dollar aan elke gebruiker die minstens een keer per maand inlogt op een van die vier apps. Dat cijfer ligt lager dan wat de hoofdapp Facebook verdient aan elke maandelijkse actieve gebruiker: 8,52 dollar.

Diversificatie

Het geeft aan dat de Facebook-hoofdapp nog altijd meer geld in het laatje brengt dan de familie in haar geheel. Die vaststelling verbaast niet: Facebook verdient zijn geld nog altijd vooral via advertenties (98,3%). Facebook toont advertenties op Facebook zelf, op Instagram en in de Stories op Messenger, maar niet op WhatsApp.