Facebook timmert met slim horloge aan nieuw computertijdperk...

Facebook werkt aan een smartwatch, meldt de gereputeerde nieuwsdienst The Information. Het project is deel van een poging van de socialenetwerkgigant om zichzelf heruit te vinden. Daarbij wordt hevig strijd geleverd met Apple.

De markt van de smartwatches wordt gedomineerd door Apple, het Chinese Huawei en Fitbit, dat werd overgenomen door Google. Facebook, dat in 2019 ook probeerde Fitbit over te nemen, wil volgend jaar met een concurrerend product komen. Dat zou via een mobiele connectie werken, onafhankelijk van een smartphone, en verbindingen toelaten met hardware van fitnessbedrijven als het Amerikaanse Peloton Interactive.

Gebruikers zouden via Facebook-diensten ook berichten kunnen versturen en uiteraard gezondheids- en fitnessdata krijgen. De prijs van het horloge is nog niet bekend, al zou die volgens de bronnen van The Information dicht bij de kostprijs liggen. De zoveelste smartwatch, lijkt het wel, maar het project - dat nog geschrapt of uitgesteld kan worden - maakt deel uit van een veel bredere strategie.

Signalen van het brein

De tijd dat Facebook alleen in software en social networking actief was, ligt al jaren achter ons. In 2014 kocht het bedrijf van Mark Zuckerberg de maker van virtualrealityheadsets Oculus VR voor 2,3 miljard dollar in cash en aandelen. Ook die headset wordt verkocht tegen een prijs die dicht bij de kostprijs ligt.

Het nieuwe Facebook Facebook investeert volop in een nieuw computertijdperk, waarin draagbare toestellen een grote rol spelen. In het vierde kwartaal van 2020 bedroegen de inkomsten los van advertenties 885 miljoen dollar, tegenover 346 miljoen dollar een jaar eerder. Dat werd toegeschreven aan de sterke verkoop van de nieuwe VR-headset Quest 2. Maar nog altijd komt 97 procent van de kwartaalinkomsten van advertentieverkoop, tegenover 99 procent eerder. De smartwatch van Facebook zal moeten opboksen tegen Apple, dat tijdens de drie eerste kwartalen van vorig jaar 22 miljoen watches verkocht, drie keer het volume van Fitbit-Google.

De activiteit is ondergebracht bij de afdeling Facebook Reality Labs, die ook werkt aan een bril voor augmented reality (AR). Daarmee moet de gebruiker de fysieke omgeving kunnen verrijken met digitale informatie. Volgend jaar zou Facebook al uitpakken met een 'slimme bril' - nog geen 'echte' AR-bril - onder het Ray-Ban-merk. Ook biedt het bedrijf in verschillende versies een toestel aan voor videochat, Portal, maar niet in België.

In 2019 nam Facebook voor 1 miljard dollar CTRL-labs over. Die start-up werkte aan een armband die signalen van het brein kan gebruiken voor het aansturen van een AR-bril. Volgens The Information hoopt Facebook de technologie ook te gebruiken voor toekomstige versies van de smartwatch, die gecombineerd met de toekomstige AR-bril zou werken. Zo maakt het horloge deel uit van een volgend computertijdperk, waar de smartphone niet langer centraal hoeft te staan.

'Apple pijn doen'

Facebook wil koste wat kost mee zijn met de volgende stap van de computerevolutie. Nu voelt het zich constant in de hoek gedrumd door Apple en, in mindere mate, door Google. Facebook is afhankelijk van de appwinkel van Apple en protesteert samen met andere bedrijven tegen de commissie van 30 procent die Apple vraagt. Maar helemaal woest wordt Zuckerberg over het databeleid van Apple.

In de lente lanceert Apple de 'app tracking transparency' (ATT), waarbij gebruikers expliciet apps kunnen toestaan of verbieden hun online gedrag te volgen. Apple-CEO Tim Cook trekt daarmee ten strijde tegen wat hij het 'data-industrieel complex' noemt. Facebook, dat inkomsten dreigt te verliezen, reageerde al met verontwaardigde krantenadvertenties. Het stelde daarin dat de maatregel nadelig is voor kleine ondernemingen. 'We moeten Apple pijn doen', zou een ontketende Zuckerberg intern hebben gezegd.

Ook technologisch zit Apple niet stil. Volgend jaar al zou het een hoogkwalitatieve headset lanceren die hologramachtige virtuele objecten zou combineren met objecten uit de fysieke omgeving van de gebruiker.

Privacy

De afhankelijkheid van het Apple-besturingssysteem iOS en van Android zint de topman van Facebook niet. Daarom wil hij mee aan de wieg staan van nieuwe manieren om met computers om te gaan, of het nu gaat om brillen, headsets, armbanden of speciale schermen voor videoconferencing. Facebook wil op termijn zijn eigen besturingssysteem.

Draagbare toestellen die gezondheidsdata meten en VR/AR-brillen die gedetailleerde informatie over hun gebruikers capteren, doen mogelijke gebruikers evenwel huiveren over hun privacy.

Facebook ziet het probleem, suggereert een interne memo, bekendgemaakt door de site OneZero en getiteld The Big Shift. Daarin zegt het hoofd van Facebook Reality Labs, Andrew Bosworth, dat bij de ontwikkeling van producten het principe moet gelden dat geen data mogen worden ingezameld, gebruikt of opgeslagen, tenzij dat nodig is om het product te laten werken. Bij voorkeur wordt de data dan verwerkt in het toestel en niet verstuurd naar een server.