Facebook trekt volop kaart van privé-berichten

Het grootste sociale netwerk ter wereld kondigt een drastische koerswijziging aan: het schuift haar berichtendiensten WhatsApp en Messenger naar het centrum van de aandacht.

'De wereld meer open en verbonden maken.' Het was sinds het ontstaan van Facebook in 2004 de eerste tagline van het grootste sociale netwerk ter wereld.

Maar met een blogpost woensdagavond verwijst Facebook-CEO Mark Zuckerberg die originele marsrichting naar de geschiedenisboeken. In een blog van meer dan 3.000 woorden legt hij zo veel mogelijk de nadruk op 'privé en afgeschermd' in plaats van 'open en verbonden'.

Woonkamer

Al in de eerste alinea is duidelijk wat dat concreet zal betekenen. Facebook moet een 'op privacy gefocust berichtendienst en sociaal netwerk' worden. De berichtendienst krijgt daarbij een plaatsje vóór het sociale netwerk.

Private berichten, verdwijnende verhalen en kleine groepen zijn nu al de snelst groeiende delen van online communicatie Mark Zuckerberg CEO Facebook

De digitale equivalent van een 'marktplein' - wat Facebook was - krijgt steeds meer concurrentie van de digitale equivalent van een woonkamer - wat berichtendiensten WhatsApp, Messenger en Direct (van Instagram) zouden moeten zijn, zo legt Zuckerberg uit.

Die drie diensten zitten al langer in de lift. Facebook legde er al eerder de nadruk op dat die een belangrijkere plaats zouden krijgen in de Facebookfamilie. Facebook communiceert al enkele kwartalen hoeveel mensen elke maand een van de vier apps gebruiken. In het laatste kwartaal gebruikten 2,7 miljard mensen een van de vier apps (Facebook, Messenger, WhatsApp en Instagram).

Encryptie

Messenger en WhatsApp zijn populair voor het versturen van berichten, die laatste vooral omdat berichten er 'geëncrypteerd' of versleuteld zijn. Daarmee heeft Facebook alleen zicht op metadata, wie je wanneer bijvoorbeeld stuurt. Die encryptie wordt een belangrijke tool voor het op privacy gefocuste netwerk, aldus Zuckerberg.

Instagram is van zijn kant dan weer populair voor de 'Stories' - de verdwijnende videoverhalen. In de laatste call met analisten vermeldde Zuckerberg dat er dagelijks 500 miljoen mensen actief zijn in het maken of bekijken van zo'n videoverhaal. Dat principe wil Zuckerberg ook op berichten toepassen, door ze bijvoorbeeld standaard na een maand of een jaar te verwijderen.

'Private berichten, verdwijnende verhalen en kleine groepen zijn nu al de snelst groeiende delen van online communicatie', geeft Zuckerberg zelf aan in de post. Een keuze om privé-berichten of verdwijnende verhalen naar voren te schuiven is dus ook een keuze voor groei.

Facebook wil het zijn gebruikers ook mogelijk maken om berichten te sturen van de ene dienst naar de andere: bijvoorbeeld van Whatsapp naar Messenger.

Advertenties

De ommezwaai zal nog veel voeten in de aarde hebben en Zuckerberg laat zich ook geen deadlines opleggen. Zuckerberg erkent ook dat Facebook op dit ogenblik geen sterke reputatie heeft in privacybeschermende diensten. Facebook bokst daar op het terrein van andere berichtendiensten zoals Telegram. Maar Facebook kan wel 'maken wat mensen willen'.

Tegelijk zijn er ook scherpe randjes aan het plan. Encryptie is al jaren een doorn in het oog van veiligheidsdiensten. Berichten afschermen betekent dat ook mensen met slechte bedoelingen vrijer spel krijgen. Zuckerberg zegt dat maatschappijen altijd al geworsteld hebben met de balans tussen 'privacy en veiligheid'.