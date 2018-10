Facebook ziet gebruikers in Europa weglopen

In zijn lucratieve kernmarkten, de Verenigde Staten en Europa, kampt Facebook met teruglopende gebruikersaantallen.

Nabeurs kwam Facebook, nog altijd 's werelds grootste sociale netwerk, op de proppen met zijn resultaten.

Daaruit blijkt dat het bedrijf kampt met een stevig probleem in de Verenigde Staten, Canada en Europa, bij uitstek de belangrijkste markten. In Noord-Amerika, de verzamelnaam voor de Verenigde Staten en Canada, stabiliseert de groei van het aantal gebruikers, op 185 miljoen. Dat cijfer is sinds begin dit jaar nog niet veranderd.

DAU

In Europa is de situatie nog ernstiger. Begin dit jaar piekte het aantal dagelijks actieve gebruikers daar op 282 miljoen, nu blijven er nog maar 278 miljoen over. Facebook biecht in de marge van zijn kwartaalresultaten ook een rekenfout op. Het aanzag bepaalde datapunten onterecht als activiteit van gebruikers.

Het aantal dagelijks actieve gebruikers (DAU) is een belangrijk graadmeter voor sociale netwerken. Voor adverteerders is het van cruciaal belang om hun reclame zo vaak mogelijk in het gezichtsveld van de gebruikers te krijgen. Dankzij de groeimarkten, zoals Azië, Afrika en Latijns-Amerika, groeit het aantal gebruikers jaar op jaar wel, met 9 procent, naar 1,49 miljard.

Toch moeten de slinkende gebruikersaantallen in de kernmarkten zorgen baren. Facebook verdient aan de gemiddelde Amerikaan of Canadees 27,6 dollar en aan de gemiddelde Europeaan 8,8 dollar. Dat is nog altijd gevoelig meer dan de gemiddelde opbrengst per gebruiker in Azië (2,67 dollar) en de restgebieden (1,82 dollar).

Omzetdoel

Het verklaart misschien mee waarom Facebook zijn omzetdoelen mist. Het bedrijf van Mark Zuckerberg verdiende in het derde kwartaal nog altijd goed zijn boterham, met 13,73 miljard dollar aan inkomsten. Maar het is toch minder dan het cijfer waar analisten van uitgingen (13,78 miljard dollar). De winst per aandeel wipt wel net boven de lat: 1,76 dollar per aandeel, in plaats van 1,47 dollar per aandeel.