Familie Van den Brande zoekt 20 à 30 miljoen euro voor domoticadochter

De Antwerpse familie Van den Brande heeft grote expansieplannen voor Aizo, het bedrijf dat de Mechelse domoticafabrikant One Smart Control omvat.

De Antwerpse holding Palmyra Brands, die gecontroleerd wordt door de familie Van den Brande en vooral bekend is als aandeelhouder van de rusthuizengroep Armonea, lanceert een kapitaalronde van 20 tot 30 miljoen euro voor haar dochterbedrijf Aizo Group.

Aizo ontstond in 2018 uit de fusie van het Mechelse One Smart Control met het Zwitserse Digitalstrom, eerder dit jaar aangevuld met het Zwitserse eSMART Technologies.

Het bedrijf is naar eigen zeggen Europees marktleider in powerline smart home-technologie, met meer dan 16.000 installaties in woningen en meer dan 650 000 geconnecteerde apparaten. Powerline-technologie gebruikt het elektrische circuit in een woning voor het doorgeven van data. Zo kunnen allerlei bestaande apparaten omgevormd worden tot ‘slimme’, met het internet geconnecteerde toestellen.

Palmyra is met 67 procent de hoofdaandeelhouder van Aizo en is van plan om 'deels' in de kapitaalronde te volgen, zegt bestuurder Roeland Pelgrims. 'Doel is om de fundraising af te sluiten voor 30 juni. Van een shortlist van 3 internationale investeerders werden indicatieve biedingen ontvangen, en met 2 potentiële partners zijn de onderhandelingen lopende om de investering af te ronden.'

De twee kandidaten zijn private-equityfondsen die vooral actief zijn in vastgoed, en die kunnen helpen om commerciële toegang te krijgen tot projecten.

Azië

Met het extra kapitaal wil Aizo uitbreiden in Azië. Daarvoor trekt het bedrijf ook een grote naam aan uit de IT-wereld. Aglaia Kong, voormalig technologisch directeur (CTO) bij Google en Cisco, komt aan boord als bestuurder van de Zwitsers-Belgische groep.

Kong kan veel klanten aanbrengen. Ze is CTO van de projectontwikkelaar Henderson Land Developments en moet in die functie Smart Home-technologie selecteren voor bestaande en nieuwe gebouwen. ‘Dat bracht me bij Aizo Group. Ik was oprecht onder de indruk van zijn powerlinetechnologie, zijn internationale portfolio en zijn visie’, zegt Kong in een persbericht.

Aizo mikt als belangrijkste Aziatische markten op Hongkong en China. 'De regio wil versneld inzetten op het energiezuinig maken van bestaande gebouwen en op digitale toepassingen, een ideale cocktail voor de Aizo Group', zegt Pelgrims. 'Het doel is om in 2021 al de kaap van 10 miljoen euro omzet te ronden in deze nieuwe markt.'

Aizo verkoopt zijn technologie vooral in Zwitserland, Duitsland en de Benelux, maar de producten worden verkocht in meer dan tien landen. De technologie is technisch gevalideerd in ongeveer 30 landen wereldwijd. In België telt het bedrijf ongeveer 15 werknemers.

In België heeft Aizo Group een R&D en Sales Center in Mechelen. Het team van één van de merken van de groep, ONE Smart Control, richt zich van daaruit op de Benelux. In die cluster werken een 15-tal FTE.