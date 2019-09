Fitbit integreert Limburgse hartapp op smartwatch

Wie in bepaalde Europese landen een Fitbit draagt, kan zich met de Belgische app Fibricheck laten screenen op hartritmestoornissen.

De Limburgse start-up Qompium, het bedrijf achter de hartscreeningapp Fibricheck, gaat in zee met Fitbit, de Amerikaanse beursgenoteerde producent van fitnesstrackers en slimme horloges. Dat kondigen beide bedrijven aan in een persbericht.

3,99 euro Prijs Gebruikers zullen 3,99 euro moeten betalen voor de Fibricheck-app.

Fitbit-dragers in België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland kunnen zich voortaan laten screenen op hartritmestoornissen. Het gaat daarbij vooral om voorkamerfibrillatie, een afwijking die kan leiden tot een beroerte. Dat is helaas een groeimarkt. Onderzoekers van het Britse Kings College schatten dat er in 2035 ongeveer 820.000 Europeanen een beroerte zullen krijgen, tegenover 613.000 in 2015.

Smartphone

Qompium ontwikkelde met Fibricheck een app die dat kan detecteren. In de eerste fase ging het om een app voor de smartphone. Gebruikers moeten hun vinger een minuut voor de camera van de smartphone houden, waarna ze de resultaten meteen te zien krijgen in de app.

De app kreeg zowel in Europa (met de CE-markering) als in de VS (met het fiat van de toezichthouder FDA) groen licht voor gebruik. Qompium claimt dat het sinds zijn ontstaan al gebruikt is door 130.000 gebruikers wereldwijd. Het waren aanvankelijk alleen huisartsen die de app konden 'voorschrijven', hij kon alleen gebruikt worden met een toegangscode verstrekt door een arts.

Lichttechnologie

Het Limburgse bedrijf gooit zich door het partnerschap met Fitbit nu op een nieuwe massamarkt. De Fibricheck-app is afgestemd op het besturingssysteem van Fitbit en maakt gebruik van Fitbits PPG-sensoren. Dat zijn sensoren die met lichttechnologie de bloeddoorstroming opvolgt.

Fibricheck App om hartritmestoornissen op te sporen, via de smartphone of de smartwatch

Al gebruikt door 130.000 mensen in 43 landen

Investeerders: Bayer, LRM en Volta Ventures

Stichters: Lars Grieten en Bieke Van Gorp

Precieze cijfers van het aantal Fitbit-gebruikers dat toegang krijgt tot Fibricheck zijn er niet. CEO Lars Grieten zegt in een eerste reactie dat de technologie nu 'de pols van miljoenen mensen kan gaan veroveren'. Fibricheck zal beschikbaar zijn voor al wie een Fitbit Versa of Fitbit Ionic-smartwatch bezit. De app is betalend. Gebruikers moeten er 3,99 euro per maand voor neertellen.

Apple

Het is wel de vraag of Fibricheck met zijn partnerschap met Fitbit op het juiste paard wed. Fitbit zag in het tweede kwartaal zijn aantal verkochte smartwatches met 7 procent zakken. Het bedrijf overweegt zich ook te verkopen.