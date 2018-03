Flixbus lanceert met 'Flixtrain' treinaanbod

Concurrentie

Met de 'Flixtrain' heeft het nu een nieuwe markt in het vizier. 'We hebben treinen bestudeerd en deden ons huiswerk rond hoe het werkt en welk publiek het trekt', stelt Flixbus-stichter Jochen Engert aan VentureBeat. 'Uiteindelijk is een trein gewoon een grotere bus.' FlixMobility maakt zich sterk dat het kan slagen waar 'anderen faalden': het merk is voldoende gekend om attractief te zijn.

Een 'Flixtrain' is mogelijk omdat Duitsland concurrentie op het spoor toelaat. Flixtrain gaat zo in concurrentie met Deutsche Bahn. Flixbus kapitaliseerde in 2013 al op een soortgelijk openstellen van het busvervoer. Het bedrijf heeft geen enkele bus in eigen beheer, maar werkt samen met lokale partners. In ons land is dat bijvoorbeeld Staf Cars uit Lommel.