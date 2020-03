Fransen schieten noodlijdende Apple-verdeler te hulp

Het Franse SFAM, verzekeraar van smartphones en andere elektronica, staat heel dicht bij de overname van Switch, de grootste Belgische verdeler van Apple-producten.

Er is een oplossing in de maak voor de noodlijdende keten Switch, met 21 winkels de grootste ‘Apple Premium Reseller’ van dit land. Zo’n reseller is een officiële verdeler van producten van de hardwaregigant en heeft er een geprivilegieerde relatie mee, voor bijvoorbeeld marketing. Switch verkeert al langer in financiële moeilijkheden, maar eind januari legde de rechtbank een finale deadline op: binnen twee maanden moest een volledige of gedeeltelijke overname op poten gezet zijn.

Ruim voor 31 maart is er al witte rook. Switch krijgt een reddingsboei uit Franse hoek toegeworpen, bevestigde financieel directeur Harold Vanheel woensdag aan De Tijd. Het gaat om de Franse verzekeringsgroep SFAM. Die biedt sinds 1999 verzekeringsformules aan voor klassieke digitale producten zoals smartphones, laptops en tablets, maar ook voor geavanceerdere producten zoals drones. De gedelegeerd rechter en de gerechtsmandataris, die sinds eind januari aan zet waren, verkozen begin deze week het voorstel van SFAM tot het ‘beste bod’.

Verzekeringen

De rechtbank moet op 20 maart de overname nog beklinken. Maar Vanheel verwacht geen problemen meer. De Fransen krijgen dan op 1 april de teugels van Switch in handen. Het gaat om een volledige overname: alle 21 winkels en alle 245 personeelsleden verhuizen mee naar de nieuwe Franse baas. Een overnamebedrag is niet gekend. Volgens Vanheel was er een gezonde interesse. ‘Verschillende partijen hebben het dossier met de nodige ernst bestudeerd.’ Het is niet duidelijk welke andere partijen op Switch aasden.

SFAM > Activiteit: verzekeringen voor smartphones en elektronica. > Premie-inkomsten: 740 miljoen euro (2019). > Distributie: via partners zoals Fnac en Vanden Borre (beide Fnac Darty). > Actief: in vijf Europese landen (Frankrijk, België, Zwitserland, Spanje en Portugal). > Klanten: 7 miljoen.

SFAM was voorlopig niet bereikbaar voor commentaar en ook Vanheel wenste niet uit te wijden over waarom de Fransen geïnteresseerd zijn in Switch. Wie een verzekering afsluit bij SFAM betaalt een maandelijks bedrag in ruil voor reparaties bij barsten in het scherm, verlies van het toestel of diefstal. De Franse groep biedt die producten aan via een netwerk van 2.500 partners. Daarbij zitten bekende namen zoals Fnac Darty, de moedergroep boven de Fnac- en Vanden Borre-winkels. Ze zegt 7 miljoen klanten in vijf Europese landen te bereiken.

Marges

Met de overname van Switch boort de Franse verzekeringsgroep naar alle waarschijnlijkheid een nieuw verkoopkanaal aan om zijn verzekeringsproducten te slijten. SFAM dook eerder al op in het kapitaal van Fnac Darty. Volgens de laatst beschikbare cijfers is het daar de tweede grootste aandeelhouder, met 11,4 procent van het kapitaal. SFAM heeft een ambitieus groeipad uitgestippeld. Vorig jaar draaide het 740 miljoen euro aan premie-inkomsten, dit jaar moet dat boven het miljard euro uitkomen.

Voor Switch komt met de overname een voorlopig einde aan enkele zenuwslopende maanden. De winkelketen vroeg in augustus vorig jaar bescherming aan tegen haar schuldeisers. Het bedrijf belandde in financiële moeilijkheden na de overname van de veel grotere rivaal Easy-M in 2016. Het kreeg ook felle concurrentie van webwinkels, wat vrat aan de sowieso al lage marges. De schuldenberg liep op naar 33,4 miljoen euro, het eigen vermogen was zwaar negatief door een overgedragen verlies van 15,5 miljoen euro.

Vuurkracht

Het bedrijf nam het voorbije jaar al tal van maatregelen om de tering naar de nering te zetten. Het besteedde zijn logistieke keten, waaronder het magazijn in Antwerpen, uit aan de technologiegroothandelaar TechData. De retailer zette ook het mes in het winkelnetwerk: het aantal winkels viel terug van 28 naar 21. Die operaties hadden een impact op het personeelsbestand: nog geen jaar geleden werkten net iets meer dan 300 personeelsleden bij Switch, begin april zullen dat er onder de nieuwe baas nog 245 zijn.

De 21 overblijvende winkels bleven tijdens de onderhandelingen over de overname open. Vanheel maakt zich sterk dat ze ook tijdens de overdracht naar SFAM openblijven. 'We werkten de voorbije twee maanden natuurlijk met enkele cashbeperkingen, maar onze activiteiten bleven altijd stabiel. De keten is intact, de mensen geloven erin. We komen terecht in een groep met de nodige financiële vuurkracht. Dit is een toekomstgerichte oplossing voor onze medewerkers en de klanten.'