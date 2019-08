Fransman slaagt in oversteek Kanaal met flyboard

De Fransman Franky Zapata is er in geslaagd om met zijn flyboard, een plank met straalmotoren, het Kanaal over te steken.

De 40-jarige Zapata vertrok zondag om 8.15 uur vanop Sangatte, in het noorden van Frankrijk, voor een tweede poging om met een flyboard, een plank met straalmotoren onder, het Kanaal over te steken. Halverwege tankte hij kerosine bij en ongeveer 20 minuten later landde hij op St. Margaret's Bay bij Dover.

De overtocht is geen sinecure. Zapata's flyboard wordt aangedreven met kerosine, die in een tank op zijn rug is opgeslagen. De hoeveelheid is beperkt en met de bewezen maximumsnelheid van 140 tot 190 kilometer per uur houdt zijn vliegend bord het amper zes minuten uit. Dat betekent dat hij onderweg zeker een keer moest tanken.

Eind juli waagde Zapata al een poging. zijn plannen vielen letterlijk in het water. De ‘raketman’ raakte naar verluidt een op een boot gemonteerd platform, waar hij moest bijtanken en kwam in het zeewater terecht. Het was een zware domper voor de voormalige jetskikampioen die op de Franse nationale feestdag voor sensatie had gezorgd door als een ‘vliegende soldaat’ over de Champs-Elysées te zweven.

Jetski

Zapata begon in 2016 met de productie van het apparaat. In 1998 richtte hij Zapata Industries op, waarmee hij eerst jetskionderdelen produceerde. Zijn eerste zwevend bord, dat kon opstijgen door krachtig water naar beneden uit te spuwen, lanceerde hij in 2012 en maakte hij grotendeels in zijn garage.

In de zomer van 2016 werd de verkoop aangekondigd van Zapata’s bedrijf voor 15 miljoen dollar aan Implant Sciences, een militaire toeleverancier uit de Verenigde Staten. Maar vijf maanden later werd die weer afgeblazen. Geruchten deden de ronde dat de Franse overheid er een stokje had voor gestoken.

In 2017 gaf het Franse ministerie van Defensie hem een subsidie van 1,3 miljoen euro om zijn machine te verfijnen. De meningen over het militaire nut bleven echter verdeeld. Deels omdat de prestaties amper opwegen tegen de kostprijs van de flyboard - zo’n kwart miljoen euro - maar ook omdat het tuig met zijn explosieve kerosine een al te makkelijk doelwit zou zijn. Vliegende auto

Zapata trekt er zich niets van aan. Begin deze eeuw was hij een gelauwerde jetskiracer. Met die waterbolide, die hij eigenhandig pimpte, werd hij Europees en wereldkampioen. Hij zag een gat in de markt en werd in geen tijd een van de toonaangevende jetskibouwers in het wereldje.

Precies zo is het verlopen met de flyboard. Hij wou vliegen, niet in een vliegtuig, maar zelf. Zonder omhulsel. En nu broedt hij ook op een vliegende auto. ‘Stuntman, piloot, ondernemer of uitvinder’, zei hij ooit in een Franse regionale krant. ‘Ik weet niet wat ik ben. Un peu tout à la fois et rien en même temps.’