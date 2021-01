Gamingbedrijven dromen van metawereld

Een gevangene ontsnapt in de game Roblox. Kan hij tot in het concurrerende Minecraft rennen?

We videobellen zoveel dat we wel in een 'Zoomiversum' lijken te leven. Geeks maar ook grote bedrijven willen nog veel verder gaan. Zij dromen van een veel diepgaander virtueel universum, het metaversum.

Op de virtuele conferentie GamesBeat Summit Into The Metaverse schoven deze week zowel gamingveteranen aan als techmogendheden zoals het sociale netwerk Facebook, de producent van videokaarten en chips Nvidia, Epic Games (Fortnite) en het gamingplatform Roblox. Een bonte verzameling die gefascineerd is door de mogelijkheid om een soort metawereld, een 'metaversum', te bouwen waar mensen niet alleen gamen, maar ook naar virtuele concerten gaan, digitaal les volgen, werken en samen dingen bouwen en exploreren.

Het momentum is er nu tijdens de pandemie zoveel mensen zich op gaming en allerlei virtuele ervaringen hebben gestort. Waarom zouden Minecraft, Roblox, Fortnite en andere virtuele hotspots niet deel uitmaken van één virtuele wereld? Het concept metaversum komt uit sciencefictionboeken, maar wordt nu een concreet project.

Open metaversum

Neem Epic Games, dat niet alleen de maker is van de game Fortnite maar ook van Unreal Engine, software die door tal van ontwikkelaars wordt gebruikt voor de bouw van allerlei soorten games. Topman Tim Sweeney is helemaal gewonnen voor het idee van een metaversum, tenminste als dat 'open' is. 'Het metaversum mag niet worden gecontroleerd door één bedrijf, maar moet van iedereen zijn. Alleen op die manier kan je een vrije en faire virtuele economie krijgen', legt hij uit.

Schermvullende weergave Tim Sweeney van Epic Games. ©AFP

Helemaal verrassend is het standpunt van Sweeney niet. Fortnite, een game met 350 miljoen spelers, baarde opzien omdat het 'cross-platform' was. Dat betekent dat het op allerlei apparaten kan worden gespeeld. Je vrienden die op pc spelen, kunnen meevechten in de game terwijl jij op je smartphone zit. Nadat Sweeney ten strijde getrokken is tegen Apple wegens de commissie van 30 procent die het bedrijf van Tim Cook aanrekent, is Fortnite weliswaar iets minder toegankelijk. Het is nu niet meer te krijgen in de appwinkel van Apple.

Maar Sweeney blijft een groot voorstander van die manier van werken. 'Openheid en de grotere activiteit die dat met zich meebrengt, is goed voor alle betrokkenen.'

'We kunnen zaken vereenvoudigen door met gemeenschappelijke technische standaarden te werken', zei Sweeney op de virtuele conferentie. Net zoals het internet berust op gemeenschappelijke standaarden. Stapsgewijs zal er volgens hem meer openheid komen. 'Uiteindelijk gaan wij onze virtuele economie openstellen, en de andere games gaan dat ook doen. Ik hoop dat we binnen tien jaar mensen hebben die Minecraft, Roblox en Fortnite spelen en tegelijk in eenzelfde wereld zijn met dezelfde onderlinge sociale connecties.'

Op dat moment zou een speler in Roblox bijvoorbeeld zijn avatar met een klik op de knop naar Minecraft kunnen verhuizen, daar iets bouwen en zijn vrienden in Roblox uitnodigen om een kijkje te komen nemen.

Fortnite heeft meer te bieden dan epische gevechten. Spelers kunnen er ook gewoon rondhangen of concerten bijwonen. Sweeney droomt van een technische infrastructuur waar miljoenen deelnemers dezelfde virtuele ruimte delen. Dat vergt een nieuwe programmeeraanpak, maar start-ups zoals het Amerikaanse RP1 zijn daar volop mee bezig. Hun platform moet in staat zijn honderden miljoenen spelers in realtime bijeen te brengen.

Maar welke zakenmodellen kunnen succes hebben in zo'n metawereld? Sweeney ziet heel wat mogelijkheden voor nieuwe vormen van reclame. Autobouwers zouden niet gewoon beelden tonen van hun wagens, maar de spelers laten rondrijden in virtuele modellen.

Verbondenheid

Een andere speler van formaat in het toekomstige metaversum is Roblox. Dat bedrijf maakt zich op voor een beursnotering en haalde pas nog 520 miljoen dollar op. Roblox werd zo gewaardeerd op 29,5 miljard dollar.

Roblox is misschien nog meer dan Fortnite een voorafschaduwing van het metaversum. Het is een platform dat faciliteiten biedt aan tal van, soms heel jonge, ondernemende gamemakers om hun eigen spel te runnen. Tijdens de pandemie zag CEO David Baszucki het potentieel van het platform nog meer in. 'We zagen heel wat mensen Roblox gebruiken als een manier om verbonden te blijven, om een verjaardagspartijtje te hebben of een plechtigheid op het einde van het middelbaar.'

'Je moet in het metaversum gelijk waar naartoe kunnen in een oogwenk. Wanneer je het oude Rome bestudeert, dan moet je daar met je klas in een seconde naartoe kunnen gaan. Er moet een grote diversiteit van inhoud zijn. Je hebt een levendige economie nodig zodat mensen er hun brood kunnen verdienen, niet alleen programmeurs maar ook kunstenaars en designers. En je hebt veiligheid en stabiliteit nodig.'