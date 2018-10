'Geen problemen met USB-sticks bij verkiezingen'

'FORMATTEER DE USB-STICKS NIET!' Die waarschuwing stond dinsdagmiddag te lezen op de site vlaanderenkiest.be , de leidraad voor de lokale verkiezingen zondag. Ze is bedoeld voor de voorzitters van de hoofdbureaus.

De USB-sticks dienen om na de stemming de resultaten digitaal te verwerken. De Vlaamse overheid koos ervoor om met USB-sticks te werken, omdat die niet verbonden zijn met het internet of met een ander vorm van netwerk.

Formatteren

Maar het inlezen van USB-sticks met resultaten dreigde in de soep te lopen, suggereerde het bericht. De pc zou immers aan de gebruiker vragen om de USB-stick, met de resultaten erop, te formatteren. 'De schijf in het station moet worden geformatteerd, voordat u deze kunt gebruiken.' Dat zou meteen betekenen dat de stemresultaten gewist waren.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur zegt in een reactie de instructies vorige week inderdaad te hebben medegedeeld aan de hoofdbureaus. Maar nu zouden ze niet langer van toepassing zijn. 'Ze waren gebaseerd op de eerdere veronderstelling dat die boodschap zou kunnen verschijnen, maar bij het testen van de USB-sticks bliijkt dat dat niet het geval is', is te horen.