Genks datamodel verlicht druk in operatiekamers

Zorgverleners staan onder grote druk, maakte de coronacrisis duidelijk. De Limburgse start-up DEO ontwikkelde een technologie om hen te ontlasten in de operatiekamer. ‘Met efficiëntie kun je heel veel besparen in een ziekenhuis.’

Om de processen in de operatiekamer te optimaliseren en standaardiseren, maakt DEO (staat voor Data-driven Efficiency for the Operating Room) gebruik van data. In een traject dat zes à acht maanden duurt, maakt het bedrijf een analyse van verschillende parameters. ‘We nemen een paar patiënten als casestudy en timen dat volledige proces aan de hand van een 50-tal tijdsindicaties', zegt CEO en medeoprichter Jeroen Dille. 'Ook ergonomische gegevens zijn belangrijk: hoeveel bewegingen maakt een arts of verpleegkundige tijdens een operatie? Hoeveel kilogram dragen ze? Wat zijn de stresslevels in het operatiekwartier?’

Jeroen Dille, CEO en mede-oprichter van DEO, werkte eerder bij Materialise, waar hij aan het hoofd van de medische unit stond.

Dat levert een heleboel data op, die DEO in zijn software giet. ‘Via een geautomatiseerde tool krijgen we een basisanalyse: een uitgebreid rapport en bijbehorend online dashboard. Die interpreteren onze ingenieurs dan in detail. Vaak bevestigen die resultaten het buikgevoel van het ziekenhuispersoneel. Ze merken wel waar het hapert, maar met harde data kun je die manco’s aanpakken.’

Afdektechniek

Dan komt de implementatie van de oplossingen die uit het datamodel rollen. In het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), waar DEO sinds 2018 meehelpt alles te stroomlijnen, kan hetzelfde team drie keer zoveel patiënten behandelen. 'Dat komt door voor de hand liggende dingen, zoals snijden in overbodige instrumenten. Zo bespaar je kosten, maar ook tijd, want je moet minder materiaal uitpakken en klaarleggen. We introduceerden ook een verbeterde afdektechniek, zodat de patiënt sneller steriel is. Zo spaar je al vijf à acht minuten tijd op zich.'

In eerste instantie focust DEO op orthopedische operaties als knie- of heupoperaties, maar Dille maakt zich sterk dat de modellen toepasbaar zijn op 80 procent van de andere laagvariabele zorgingrepen.

Materialise

Om de mogelijkheden optimaal te kunnen inschatten, heeft een deel van het elfkoppige DEO-team een medische achtergrond als verpleegkundige of biomedisch ingenieur, maar er is ook economische kennis. ‘Dat is belangrijk: met efficiëntie kun je heel veel besparen in een ziekenhuis. In het ZOL werden heupoperaties 22 procent goedkoper.’

Dille is IT’er van opleiding. Hij werkte twaalf jaar bij het Leuvense 3D-printingbedrijf Materialise en stond aan het hoofd van de medische unit. In 2016 richtte hij met Materialise-collega's David Van der Auwera en Tim Clijmans OrthoGrowth op, een consultancybureau gericht op medische bedrijven. In 2018 kwam daar DEO uit voort, met de steun van het Leuvense technologie-onderzoekscentrum imec, dat 15.000 euro investeerde. Ook de Hasseltse investeringsmaatschappij LRM en moederbedrijf OrthoGrowth sprongen financieel bij.

Johnson & Johnson

DEO heeft elf contracten lopen in ziekenhuizen in Europa en de Verenigde Staten en bekijkt nu de expansieopties. Via een samenwerking met de farmareus Johnson & Johnson komen daar binnenkort acht ziekenhuizen bij. Voor corona mikte DEO op een omzet van 600.000 euro in 2020. 'Nu zal het iets tussen 250.000 en 500.000 euro worden.'