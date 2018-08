Gent bouwt aan start-upcircus in binnenstad

Van paardenshows naar unicorns. Met de renovatie van zijn iconische Wintercircus wil Gent zijn bruisende starterscommunity internationaal op de kaart zetten. Maar raakt Vlaanderen niet verzadigd met techtempels?

Een startershub waar je met een olifant kan binnenwandelen. Als de stad Gent klaar is met de renovatie van haar Wintercircus, heeft ze alvast die primeur beet. In principe. Gent heeft een bijzonder ambitieus project uitgewerkt voor dit iconische gebouw in het centrum van de stad. Maar spectaculaire shows met paarden of olifanten, zoals het oorspronkelijke Wintercircus die organiseerde in het begin van de 20ste eeuw, horen daar niet bij.

De stad is sinds vorig jaar volop aan het werk om deze verwaarloosde constructie in de schaduw van het kunstencentrum Vooruit en de stadsbibliotheek De Krook om te toveren tot een moderne ontmoetingsplaats met ruimte voor start-ups en scale-ups, onderzoekscentra, tentoonstellingen en een zaal voor rockconcerten en horeca. Nu begint de zoektocht naar een externe aandeelhouder die met een startbudget van 4 miljoen euro het Wintercircus verder wil inrichten en uitbaten vanaf 2022.

Showpad

‘Die aandeelhouder kan een financiële partner zijn of meerdere investeerders’, zegt projectleider Bernard Ottevaere van het stadsontwikkelingsbedrijf sogent. ‘We hebben geen voorkeur. Maar we behouden als stad wel 20 tot 25 proçent van het kapitaal om er zeker van te zijn dat niemand afwijkt van het concept dat we voor ogen hebben.’

Start-ups moeten zich internationaal profileren. En dan speelt de aantrekkingskracht van een stad een rol. louis jonckheere medeoprichter Showpad

Om meer ruchtbaarheid te geven aan het project trok de stad techondernemer Louis Jonckheere aan. De medeoprichter van het snelgroeiende softwarebedrijf Showpad is erbij wanneer we een rondleiding krijgen op de werf.

Paardenstallen

‘Oorspronkelijk was dit circus bedoeld voor evenementen. Maar in de late jaren 50 bouwde de familie Mahy het om tot een garage’, doceert Ottevaere. ‘Net als in de Fiat-fabriek in Turijn kon je hier via een hellingbaan naar boven rijden. Dat willen we natuurlijk behouden. De paardenstallen worden vergaderzalen. En ja: de aparte ingang waarlangs de olifanten ooit naar binnen werden gebracht blijft.’

Schermvullende weergave Louis Jonckheere (rechts) krijgt een rondleiding in het Wintercircus. ©Wouter Van Vooren

Gentenaar Jonckheere toont zich enthousiast. ‘Teken ons maar op als eerste klant om hier een evenement te organiseren’, lacht hij. ‘Voor de meetings die wij organiseren voor onze klanten - met presentaties, keynotes en de kans om te vergaderen - heb je als groeibedrijf niet zoveel opties. Ook bij andere groeiers merk ik dat ze steeds meer op zoek zijn naar een toplocatie waar je meer dan 300 mensen kan ontvangen.’

Centraal

Gent groeide de voorbije jaren uit tot de officieuze Vlaamse hoofdstad van de scale-ups, of snelgroeiende techbedrijven. Showpad rekent zich tot die scale-upclub, net als In The Pocket, het digitaal agentschap dat Jonckheere samen met Pieterjan Bouten en Jeroen Lemaire oprichtte en dat sinds deze week meer dan 100 werknemers telt. Maar ook fintechbedrijven als Silverfin, de digitaliseringshulp Teamleader of de bigdataspecialist NGData zetten Gent op de kaart als ‘scale-upstad’.

KORT KORT Gent is sinds vorig jaar bezig met de renovatie van het Wintercircus, een verwaarloosde evenementenhal in het midden van de stad. Het ‘nieuwe’ circus biedt vanaf 2022 werkplekken voor starters en 1.200 vierkante meter aan evenementenruimte. Daarnaast komen er ook vergaderruimtes en een concertzaal voor 500 mensen.

‘Toch ontbreekt in Gent nog een centrale plek waar al die ondernemers elkaar kunnen ontmoeten’, stelt Jonckheere vast. ‘Ik blijf me erover verbazen hoe weinig men hier met elkaar praat. Terwijl je vooral nood hebt aan kennis en contacten met mensen die ervaring hebben om als starter succesvol te worden.’

Techtempel

Niet alleen Gent wil zich op de kaart zetten als hippe startershub. Overal in Vlaanderen zie je dergelijke initiatieven. Recent nog opende Kortrijk zijn ‘creatieve bijenkorf’ Hangar K. Een omgebouwde spoorwegloods die net als het Wintercircus creatieve ondernemers wil lokken met coworkingruimtes en concert- en horecazalen. Zijn er stilaan niet genoeg techtempels in Vlaanderen?

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Jonckheere knikt. ‘We mogen niet overal hetzelfde doen en focussen best op een bepaalde niche. In Gent is bijvoorbeeld de biotech wereldberoemd, en dus is dit dan ook dé stad om dat verder uit te bouwen. Met Showpad en bedrijven als Teamleader of Silverfin begint Gentse bedrijfssoftware stilaan ook naam te maken. Terwijl Brussel dan weer meer fintech begint te claimen. Steden kunnen daarop inspelen en de nodige ondersteuning bieden.’

Profileren

Net daarom is een initiatief als het Wintercircus zo belangrijk, vindt Jonckheere. ‘Zodra je op een goudader bent gestoten, moet je je internationaal veel meer profileren. En dan speelt de aantrekkingskracht van een stad een rol.’

Jonckheere noemt Amsterdam als voorbeeld. ‘Ik had onlangs een gesprek met een van de oprichters van de reissite Booking.com. Ze vertelde me dat het bedrijf nooit zo had kunnen groeien als Amsterdam zich wereldwijd niet zo goed had verkocht als ideale trekpleister voor internationale talenten. We zitten hier niet in Amsterdam, maar Gent heeft toch ook heel wat troeven in handen. En als ze het in Nederland kunnen, waarom wij dan niet?’