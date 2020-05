Gentenaars pikken graantje mee van Zoom-hype

Nu iedereen door de lockdown aan het videobellen slaat, is 'zoomen' een werkwoord. Maar achter de rug van de posterboy van de nieuwe trend nemen ook andere bedrijven hun posities in. Zoals het Gentse Vectera.

Dinsdagavond, 18.41 uur. We krijgen een uitnodiging in onze mailbox voor een videoconferentie een dag later, op het videobelplatform Vectera. Gastheer van het gesprek? Dieter Dehaemers, die Vectera in 2016 bedacht. Hij deed dat in onverdachte tijden, toen de halve wereld nog niet verplicht aan het videobellen sloeg met Zoom, Skype, Microsoft Teams of Google Meet. Door de uitbraak van het coronavirus en de quarantainemaatregelen lijkt het kleine Gentse bedrijf achter Vectera - met amper drie stichters en vier overige werknemers - nu in de ‘sweet spot’ te zitten.

Maar hoe overleeft zo’n kleine vis in een vijver met haaien? Het is een vraag die naar boven komt als we een dag later, stipt om half vier, in de videocall met Dehaemers belanden. In een oogopslag lijkt er weinig verschil te zijn met Zoom, Skype of andere tools. Je kan kiezen of je geluid of video of allebei aanzet en je kan je scherm delen om samen presentaties of documenten te bekijken. Het lijkt dezelfde setting waarmee Zoom erin slaagt dagelijks 300 miljoen vergaderende deelnemers naar zijn platform te lokken, en die de giganten Microsoft, Google - en onlangs nog Facebook - aanvallen met hun eigen alternatief.

Toch zijn er ook verschillen. Vectera mikt niet op de vele uitjes tussen familie en vrienden die nu allemaal noodgedwongen via videobelplatformen plaatsvinden, zo maakt Dehaemers duidelijk. Dat viel ergens al af te leiden uit de flow voor het vastleggen van de videoconferentie. Dehaemers stelde een digitale agenda met vrije tijdslots open, wij kozen er eentje uit dat ons paste. Nog een verschil: terwijl we de voorbije weken al met tientallen tot zelfs meer dan honderd mensen tegelijk in een Zoom-meeting belandden, is het maximumaantal deelnemers op Vectera begrensd tot vier.

Achilleshiel

Daar is een gegronde reden voor: veiligheid. ‘De video en audio van dit gesprek passeren niet langs een server, maar worden uitgewisseld tussen jouw en mijn computer’, zegt Dehaemers. Die peer-to-peerbenadering maakt het mogelijk de gesprekken van begin tot eind te versleutelen, zodat ze niet gekraakt kunnen worden. ‘Maar dat kan alleen als je het aantal deelnemers aan de videoconferentie laag genoeg houdt.’ Vanaf het moment dat dat begint op te lopen, is een gemeenschappelijke server nodig, waar je de video en audio van verschillende computers in elkaar kan ‘mixen’.

Dehaemers probeert Vectera zo te differentiëren op een punt dat de voorbije weken Zooms achilleshiel bleek. Bij het begin van de lockdown regende het schandaaltjes rond het bedrijf dat vorig jaar met veel bombarie en een waardering van 16 miljard dollar naar de beurs trok. Er was discussie over hoe versleuteld de conversaties waren, de iPhone-app lekte data naar Facebook en de gegevens van sommige gesprekken van niet-Chinese gebruikers passeerden toch in China. In een resem bedrijven en organisaties, van Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX tot de UAntwerpen, belandde Zoom op de zwarte lijst.

De techgiganten wetten prompt de messen. Google kondigde deze week aan dat het het videobelplatform Meet gratis maakt voor iedereen met een Google-account. Gesprekken met tot wel honderd deelnemers zonder tijdslimiet zijn mogelijk op dat platform. Na de coronacrisis komt er vermoedelijk wel een beperking op die belminuten, maar in de tussentijd blijven Google-gebruikers misschien maar mooi weg van Zoom en komen ze naar Meet. Ook Facebook, nooit vies geweest van wat kopieerwerk, sprong een week geleden op de videobelkar, met de lancering van Messenger Rooms.

Investeerders

Met de opkomst van die giganten lijkt het onbegonnen werk om er als kleine Gentse speler bovenuit te steken. Toch pikt ook Vectera zijn graantje mee. Sinds de uitbraak van het coronavirus ging het aantal wekelijkse actieve vergaderparticipanten maal 30. Wereldwijd heeft het bedrijf nu 6.000 klanten. Die bedient het met amper zeven werknemers. ‘Videobeltechnologie is gemakkelijk op te schalen. We hebben geen grote verkoopteams nodig. Bij videobellen speelt een netwerkeffect: bellen doe je altijd met twee’, aldus Dehaemers. Veel aanvragen lopen binnen van mensen die het product leerden kennen dankzij iemand anders.

Wat in 2016 als een zijproject van een ander bedrijf van Dehaemers begon, krijgt zo door de coronacrisis plots een stevige zet. De visibiliteit van Zoom en andere plaatsen kleine regionale alternatieven ook in de spotlights van investeerders. De Noorse Zoom-rivaal Pexip, met onder meer Spotify en PayPal als klant, plant 200 miljoen dollar op te halen in wat de grootste beursgang van Scandinavië dit jaar zou kunnen worden. Ook Dehaemers voelt de interesse van investeerders. ‘We gingen normaal tot eind dit jaar wachten om geld op te halen. Maar er is nu al actieve interesse.’