Gents gedragsonderzoek via webcam haalt 3 miljoen op

Eyesee brengt gedragsonderzoek naar de digitale wereld. Hoe reageert de klant op een nieuwe advertentiecampagne, onlineshop of winkelinrichting? Het bedrijf brengt de testpersonen daarvoor niet meer samen op een centrale locatie, maar laat een onlineplatform het werk doen. De webcam is daarbij het centrale instrument. De testpersonen moeten wel uitdrukkelijk hun goedkeuring geven.

Gelaatsexpressie

'We werken op twee sporen. De webcam registreert waar een persoon naar kijkt', stelt Joris De Bruyne, partner bij Eyesee. 'Een tweede element is de gelaatsexpressie. Trekt de testpersoon zijn mondhoeken naar boven of beneden, of fronst hij zijn wenkbrauwen? Dat kan een klant veel inzichten opleveren, zeker als je het ook nog eens matcht met de oogbewegingen.'