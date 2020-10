Gents gps-alternatief tankt 2,5 miljoen euro

De start-up Pozyx valt met de steun van KBC en Saffelberg de Amerikaanse markt aan. De gesprekken met Tesla lopen al. 'De technologie wordt cruciaal bij het verbeteren van de productiviteit en veiligheid in alle bedrijfstakken.'

De Gentse spin-off (UGent) Pozyx telt na vijf jaar 4.000 klanten in 80 landen - goed voor een omzet van zowat 2 miljoen euro. De hard- en software voor een heel nauwkeurige indoorpositionering (tot op 10 cm) van goederen, mensen, dieren en machines slaat aan.

Even indrukwekkend als de cijfers zijn de namen van de klanten: Airbus, Honda en MIT. ArcelorMittal en Bonduelle gebruiken de Gentse technologie om de goederen in hun magazijnen automatisch te tracen in plaats van ze manueel te scannen. De gigant Samsung trackt zijn automatisch gestuurde voertuigen met de oplossing.

Dat alles gebeurt via ultra-wideband, een vrij nieuwe draadloze technologie die nauwkeuriger meet dan gps en indoor preciezer werkt dan bluetooth en wifi.

Slimme maakbedrijven

Om de groei te versnellen haalt Pozyx 2,5 miljoen euro op. Bij de bestaande aandeelhouder Saffelberg - het investeringsfonds van Jos Sluys, dat eerder al ruim 1 miljoen euro neertelde - en KBC Focus Fund, een fonds dat zich specialiseert in ‘internet of things’ en micro- en nanotechnologie.

De Gentenaars wagen met een volle tank de sprong naar de VS, waar ‘slimme’ fabrieken en magazijnen hard gaan. Het vizier staat op Charlanta, de zuidoostelijke regio van Charlotte tot Atlanta. ‘Daar zitten heel wat slimme maakbedrijven’, zegt medeoprichter en CEO Samuel Van de Velde.

Pozyx heeft al klanten en partners in de VS, zoals de reus General Electric. ‘Maar voor grote installaties moeten we fysiek aanwezig zijn’, zegt de CEO, die in de VS met drie lokale medewerkers van start gaat. ‘Normaal zou de Amerikaanse poot al opgestart zijn, corona leidt tot uitstel tot januari.’

We haalden in Mexico een grote logistieke speler binnen die met onze technologie de pakjes zal tracken om diefstal in zijn magazijn te voorkomen. Samuel Van de Velde Medeoprichter en CEO van Pozyx

Omdat rechtstreekse vluchten van Europa naar de VS nog altijd niet mogelijk zijn, dient Mexico als tussenstation. Pozyx haalde daar een grote logistieke speler binnen die met zijn technologie pakjes zal tracken om diefstal in het magazijn te voorkomen.

In de VS voert de start-up gesprekken met Tesla. ‘In assemblagefabrieken komt onze technologie op meer dan één manier van pas’, zegt Van de Velde. De Nederlandse autobouwer VDL Nedcar is al klant.

‘Autofabrikanten parkeren honderden auto’s die nog niet helemaal op punt staan. Onze oplossing brengt in kaart waar welke wagen staat.’ Een andere toepassing is het tracken van de draadloze tools die arbeiders gebruiken. ‘Een bout vastdraaien met de verkeerde sleutel kan tot grote terugroepacties leiden. Trackingtechnologie kan het gebruik van tools in bepaalde zones verhinderen.’

Van contacttracing tot landbouw

Industrie is lang niet de enige afzetmarkt van Pozyx. De start-up haakte in op de covidcrisis met een tag die alarmeert als de social distancing niet wordt gerespecteerd. Een dashboard helpt bedrijven incidenten, clusters en potentiële superverspreiders in kaart te brengen.