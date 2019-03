Gents softwarebedrijf Teamleader sluit internationale kantoren

De kantoren van het Gentse softwarebedrijf Teamleader in Parijs, Berlijn, Madrid en Milaan gaan dicht. De verkoop valt efficiënter vanuit Gent te organiseren.

Het Gentse softwarebedrijf Teamleader, dat digitale tools voor klantenbeheer, boekhouding en planning verkoopt aan kmo’s, opende sinds zijn ontstaan in 2012 aan een sneltempo kantoren buiten België. Het trok naar Amsterdam, Berlijn, Parijs, Milaan en Madrid om de 23 miljoen Europese kmo’s heel gericht te kunnen benaderen. Op de piek werkten er 50 mensen voor Teamleader buiten België.

Maar even gezwind als Teamleader zijn Europese kantoren opende, gaan ze nu weer dicht. Dat bevestigt CEO Jeroen De Wit aan De Tijd. Teamleader plooit zich terug op zijn thuisbasis in Gent, het kantoor in Amsterdam en een ingenieurshub in Lissabon. De beslissing komt er na een interne check of de verkoop wel efficiënt genoeg verliep. Die ging van start na de laatste kapitaalronde in de zomer van vorig jaar. Teamleader haalde toen 18,5 miljoen euro op.

Schaalvoordelen

De doorlichting viel positief uit voor het hoofdkantoor in Gent en de vestiging in Amsterdam. Voor de vier andere kantoren is het oordeel dat de verkoop efficiënter te organiseren is vanuit Gent. Teamleader gaat ze gradueel uitdoven en sluiten. ‘Het is beter de verkoopteams aan te sturen vanuit Gent, want dat levert schaalvoordelen op’, stelt De Wit. Amsterdam is de uitzondering, dankzij zijn ‘bewezen staat van dienst’.

Het is beter de verkoopteams aan te sturen vanuit Gent, want dat levert schaalvoordelen op. Jeroen De Wit CEO Teamleader

Het hergroeperen van de verkoop in Gent is het sluitstuk van een grotere operatie, zegt De Wit. ‘In 2017 haalden we de klantenondersteuning al terug naar Gent, vorig jaar deden we hetzelfde met de marketing.’ Het centraliseren van de verkoop heeft twee voordelen: het bespaart op overheadkosten en laat meer flexibiliteit toe. In Gent kunnen grotere teams aangestuurd worden en kunnen verkopers gemakkelijker switchen: iemand die Nederlands en Frans kan, kan in principe drie markten bedienen (België, Frankrijk en Nederland).

Lokaal

De operatie staat haaks op de eerdere keuze van het bedrijf om zoveel mogelijk lokaal aanwezig te zijn. De Wit onderstreepte meermaals dat de lokale kantoren cruciaal waren voor de ontwikkeling van het bedrijf. ‘Een Franse kmo verschilt niet heel erg van één uit de rest van Europa. Maar we willen wel horen met welke tools zij werken, zodat we ze kunnen integreren met ons platform’, zei hij daarover in 2017. Voor Teamleader, dat toegang tot een platform verkoopt, is de integratie met externe applicaties cruciaal.

De ‘verkenning’ van de grote Europese markten - Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje - is nu achter de rug, stelt De Wit. Hij ontkent dat de centralisatie een ‘platte besparingsoefening’ is. ‘Onze uitgaven voor personeelskosten gaan zeker niet naar beneden.’ Wat Teamleader uitspaart aan overhead of kosten voor de internationale kantoren, herinvesteert het in zijn ingenieursteam. Het aantal personeelsleden blijft rond de 180: vijftien mensen uit de internationale kantoren maakten de overstap naar Gent. Er staan ook ‘20 tot 30’ vacatures open voor de vestiging in Gent.

Ingenieurs

De operatie is wel opmerkelijk, omdat Teamleader vorige zomer nog 18,5 miljoen euro ophaalde bij een kapitaalronde. Jonas Dhaenens, de CEO van het webhostingbedrijf Combell die als extern investeerder lid van de raad van bestuurder is, weerlegt dat. Een grote kapitaalronde hoeft volgens hem geen efficiënt beheer in de weg te staan. ‘De vraag stelde zich of we op alle plaatsen wel efficiënt genoeg bezig waren.’

Dhanens erkent wel dat de kantoren de voorbije jaren ‘misschien wel heel snel’ openden. ‘Maar een opstartend bedrijf gaat altijd door fases. Het is belangrijk dat we nu een goed kernteam verder uitbouwen in Gent.’ Teamleader kan erna altijd opnieuw besluiten kantoren in nieuwe landen te openen, besluit hij.

Uitdieping

Met de centralisatie van de verkoopstructuur is er wel ruimte voor een verdere uitbreiding van het ingenieursteam. Dat team groeide de voorbije jaren naar 50 mensen. De Wit belooft tegen mei de uitrol van nieuwe functionaliteiten op het platform, zoals een tool waarmee bedrijven hun winstmarges en rendabiliteit in het oog kunnen houden.

Teamleader hoopt kort samengevat vooruitgang te boeken met een verdere uitdieping van zijn product en een efficiëntere verkoopstructuur. Het bedrijf boekte in het boekjaar 2017 een omzet van 6,7 miljoen euro. In dat jaar was er een bedrijfsverlies van 3,7 miljoen euro. De externe kapitaalronde compenseert natuurlijk de verliezen.