Gentse digitaliseringshulp Teamleader haalt 18,5 miljoen euro op

Teamleader zet een nieuwe stap in zijn ontwikkeling. Het Gentse softwarebedrijf, dat kmo's helpt te digitaliseren voor onder meer klantenbeheer, boekhouding en projectmanagement, haalt twee jaar na de vorige ronde opnieuw geld op.

De kapitaalronde bestaat uit twee luiken. Enerzijds halen CEO Jeroen De Wit en co. vers geld op, bij twee nieuwe partners. Het gaat om Keen Venture Partners, een investeringsfonds dat mee gerund wordt door Alexander Ribbink, de oud-CEO van TomTom . Ook Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) neemt deel.

Tomtom

Dat deel telt voor 14,5 miljoen euro mee. Verder zet Teamleader converteerbare obligaties om in kapitaal, ter waarde van 4 miljoen euro. Met de nieuwe ronde overtreft Teamleader ruimschoots de vorige ronde. Eind 2016 haalde Teamleader 10 miljoen euro op, bij het investeringsfonds van oud-Telenet-CEO Duco Sickinghe (Fortino Capital) en het techfonds Sage Capital.

Er komen ook nieuwe bestuurders aan boord. Fortino draagt Veroniek Collewaert, professor aan Vlerick Business School, voor. Collewaert was al officieus adviseur. Ook Ribbink zelf, die tussen 2003 en 2008 de operationele chef was bij het navigatiebedrijf TomTom, komt in de raad van bestuur.