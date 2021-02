Gentse specialist in cyberveiligheid klaar voor sprong naar VS

De Gentse leverancier van security- en netwerkdiensten SpotIT maakt zich op om uit te breiden naar de VS. Econoom en ondernemer Geert Noels en de Deense strategie-expert Dan Quelle zetelen in een nieuwe raad van advies.

Niet alle start-ups in de technologiesector doen een beroep op durfkapitalisten. SpotIT werd in 2014 opgericht en kon volledig op eigen kracht een gemiddelde jaarlijkse groei van 120 procent presteren, wat nu goed is voor zo’n 20 miljoen euro omzet.

Het bedrijf werd opgericht door Steven Vynckier en Frederik Rasschaert. Vorig jaar besloten zij Jürgen Verniest aan te trekken als CEO. Verniest was eerder bij Cisco Belux hoofd voor de verkoop in de sector cyberveiligheid. Vynckier legt zich toe op business development en Rasschaert op de strategie inzake technologie en innovatie.

Interne groei

'Wij leggen ons helemaal toe op het beheer van de cyberveiligheid en IT-netwerken voor onze klanten. Soms staat een externe investeerder de strategie die je wil volgen in de weg', legt Verniest uit. In die strategie is het opbouwen van kennis een centraal gegeven. Het bedrijf investeert jaarlijks 15 procent van zijn inkomsten in onderzoek en ontwikkeling. Dat leverde SpotIT de innovatieprijs voor Noord-Europa op van Palo Alto Networks, een vooraanstaande Amerikaanse specialist in cyberveiligheid. SpotIT werkt in projecten ook samen met de KU Leuven en de VUB, met steun van de Vlaamse overheid, voor het toepassen van artificiële intelligentie bij het detecteren van potentiële cyberaanvallen.

Internationalisering

'We zijn heel fier de grootste onafhankelijke Managed Security Service Provider in België te zijn en nu staan we voor een tweede fase, de internationalisering', aldus Verniest. Die internationalisering komt er overigens op vraag van de lokale klanten.

Het Gentse bedrijf verleent zijn diensten aan meer dan 125 ondernemingen, vele met internationale afdelingen. Zo is het al actief in 80 landen, op 5 continenten. 'De klanten zien de dienst die wij hier leveren en ze willen die ook aan de andere kant van de oceaan', zegt Verniest.

De eerste prioriteit is een hub creëren aan de Amerikaanse oostkust. Heel wat klanten zitten in de VS en SpotIT wil dicht bij universiteiten zitten waar topexpertise is te vinden over cyberveiligheid. 'U kan denken aan partnerschappen met die universiteiten, maar ook aan het aantrekken van internationaal talent.' De internationalisering helpt ook een dienstverlening te organiseren die een heel etmaal doorloopt.

De stap naar de VS is gepland voor de tweede jaarhelft, tenzij de pandemie roet in het eten gooit. 'Het feit dat we al een vraag hebben van bestaande klanten geeft ons een sterke vertrekpositie. Vervolgens kunnen we de lokale markt leren kennen en nieuwe klanten aantrekken.' Binnen vijf jaar is het bedrijf als alles goed gaat aanwezig in vijf tot acht landen.

Adviesraad

Een raad van advies , met daarin de twee oprichters, de CEO, de econoom en ondernemer Geert Noels en de Deense specialist in internationale strategie Dan Quelle, moet SpotIT begeleiden bij de internationale uitbouw.

'Mijn ervaring kan SpotIT helpen om het globale plaatje te begrijpen, maar ook ik heb veel te leren bij nieuwe diensten en ondernemingsmodellen, want ik wil voeling houden met de nieuwe economie', aldus Noels.

Een van de redenen waarom ik bij dit bedrijf wou komen, is dat geld hier niet eerst komt. Dan Quelle Specialist in internationale strategie

'Een van de redenen waarom ik bij dit bedrijf wou komen, is dat geld hier niet eerst komt', legt Quelle uit. 'Het gaat eerst en vooral over technologie en mensen en de geldzaken vloeien daaruit voort.' Quelle legt de nadruk op een sterk leiderschap dat mee evolueert met de groei van de onderneming.

Gevraagd of externe partijen ooit mogen investeren, zegt Quelle dat dat nu niet op de tafel ligt, maar dat hij de toekomst niet kan voorspellen.

Talent

SpotIT investeert ook volop in de opleiding van beginnende IT'ers. In een eigen Academy worden die zes maanden lang voltijds opgeleid. 'Ze krijgen er een bijkomende gecertificeerde graad', zegt Verniest. In deze coronatijden is tele-opleiding voorzien, waarbij de ‘studenten’ individueel worden opgevolgd. Er is uiteraard veel aandacht voor technische kennis en vaardigheid, maar ook voor zogeheten 'soft skills', zoals het geven van presentaties of het brengen van slecht nieuws.