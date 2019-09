Gentse start-up doet sportfans en werknemers gamen

Het Gentse e-sportplatform Kayzr gaat zijn spelsoftware toepassen bij voetbalclubs en op de werkvloer. Het richt daarvoor het bedrijf StriveCloud op.

De Gentse start-up Kayzr is nu nog vooral gekend van e-sportcompetities, waarin gamers elkaar bekampen in populaire spellen als Fortnite. Kayzr bouwde rond die competities extra spelelementen. Teams konden badges behalen voor speciale prestaties, er kwamen allerhande rangschikkingen en je kon zelfs Kayzr-coins verdienen.

Kayzr waagt zich nu aan ‘gamification’, het toepassen van die spelelementen op sectoren die niets met gaming te maken hebben. ‘Er klopten al snel bedrijven bij ons aan om die spelelementen ook in hun omgeving toe te passen’, zegt Freek Borghgraef, de medestichter van Kayzr.

StriveCloud

Kayzr splitste de software achter de spelelementen af en biedt die aan vanuit een nieuw bedrijf: StriveCloud. De eerste projecten staan al in de steigers. De voetbalclubs KV Kortrijk en Club Brugge testen de software uit. ‘We trekken de gegevens over de fans binnen via het klantenbeheersysteem van de clubs en laten daar onze software op los.’

Dat moet de clubs helpen fans intenser te betrekken. ‘We kunnen het gedrag van de fans meten en hen met de spelelementen incentives geven’, zegt Borghgraef. De clubs kunnen zo de fans rangschikken naar de hoeveelheid bestelde drank of extra promoties gunnen aan wie alle matchen heeft bijgewoond.

Bedrijven

Na e-sport gooit StriveCloud zich dus ook op fysieke sport. Maar op termijn wil het bedrijf, dat ongeveer 1 miljoen euro omzet draait, zich ook op de werkvloer wagen. Ook in bedrijven kan het interessant zijn werknemers tegen elkaar te laten ‘strijden’ in competities of hen getrouwheidspunten laten verdienen.