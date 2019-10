Glasvezel gaat uw internetverbinding boosten

Een ‘slim’ huis

>Beschikken over een ultrasnelle internetverbinding bij u thuis heeft vandaag geen enkele zin. Tenzij u gelijktijdig heel veel gegevens verbruikt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor een familie met kinderen.

>Ieder familielid beschikt over minstens één toestel dat met het internet verbonden is. Het gebeurt dan soms dat iedereen tegelijk aan het surfen of het streamen is (video’s of muziek), terwijl dan ook nog eens de televisie in de woonkamer opstaat. Daardoor kan de verbinding instabiel worden wat tot conflicten in het gezin leidt (vooral met diegenen die online gamen).

>Dankzij een breedbandinternetverbinding kan iedereen supersnel surfen of streamen, zonder onderbrekingen of vertragingen. Tegelijk is de beeldkwaliteit op elk verbonden apparaat onberispelijk.

>In de toekomst zal elk gezin baat hebben bij een ultrasnelle verbinding. Want ons dataverbruik stijgt elk jaar en steeds meer huishoudtoestellen maken gebruik van het internet. Dat is al zo voor alarmsystemen, verlichting, thermostaten, rookdetectors en spraakassistenten.