Google bouwt vijfde datacenter in België

De Amerikaanse techreus Google plant een vijfde datacenter in Saint-Ghislain, nabij Bergen. Dat brengt de totale investering van de internetgigant in ons land op 2 miljard euro.

Google voelt zich goed in Saint-Ghislain, nabij Bergen. De techreus opende er elf jaar geleden zijn eerste Europese datacenter. Nadien werd het serverpark stelselmatig uitgebreid. Volgens onze informatie gebeurt dat opnieuw. Google plant er een vijfde datacenter. Google België weigert commentaar.

Volgens onze informatie zijn de plannen, indeling en alle technische details gevalideerd. De werkzaamheden, die de komende weken beginnen, moeten in 2022 zijn afgerond. Het vierde datacenter, dat vorig jaar met veel tamtam werd aangekondigd, wordt binnenkort in gebruik genomen.

Googles voorkeur voor Saint-Ghislain, in het hart van de Borinage, stoelt op de grote lap grond die er voorhanden is voor uitbreidingen. Het datacenterpark bestrijkt inmiddels 90 hectare. Google kocht de grond in 2005 van de Henegouwse intercommunale IDEA.