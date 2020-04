Google en Apple bouwen samen tracingtool

Twee van de grootste technologiebedrijven ter wereld slaan de handen in elkaar om overheden wereldwijd te helpen in hun strijd tegen het coronavirus.

Google en Apple kondigden vrijdagavond laat een samenwerking van formaat aan, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Beide bedrijven palmen samen bijna de volledige markt van besturingssystemen voor smartphones in: Google met Android en Apple met iOS.

De samenwerking is er dus een van belang, voor de vele contacttracingapps die opduiken. Het idee achter die applicaties is dat de smartphone bijhoudt met wie de gebruiker de voorbije periode in contact kwam. Bij een eventuele besmetting van een van die contacten krijgt hij een geanonimiseerde melding.

De inzet van die apps is cruciaal omdat dat de verspreiding van het virus in de kiem kan smoren. Het geeft mensen die misschien besmet zijn maar nog geen symptomen vertonen de wenk in zelfisolatie te blijven, waardoor geen extra mensen besmet raken.