Google en Apple werken samen rond corona-apps

Wereldwijd werken ontwikkelaars aan contacttracingapps: die houden via bluetoothtechnologie of locatiedata bij met wie een smartphonegebruiker allemaal in contact kwam. Als iemand met wie je in contact kwam besmet is, krijg je daar - geanonimiseerd - een melding van. Je kan dan zelf op je hoede zijn, en zo het verder verspreiden stoppen.