Google-fotoboeken verontrusten Vlaams Smartphoto niet

Zoekgigant Google lanceert vandag Google Photo Books in ons land, waarmee relatief snel fotoboeken gemaakt kunnen worden. Maar Smartphoto, ook actief in de branche, is niet onder de indruk.

'Google Photo Books', die functie lanceert zoekgigant Google vandaag in ons land. Het idee is dat je relatief snel een fotoboek kan maken op basis van de foto's in Googles fotoapp Google Photos.

Googles technologie gaat foto's op voorhand al organiseren en afbeeldingen van slechte kwaliteit of dubbels verwijderen. Via zowel Android - Googles eigen mobiel besturingssysteem - als iOS - de Apple-variant - of de browser zijn de boeken dan te bestellen. Een boek met zachte cover is te verkrijgen vanaf 12,99 euro, met harde kaft vanaf 22,99 euro.

De productie van fotoboeken is ook een van de kernactiviteiten van het beursgenoteerde Smartphoto, uit Wetteren. De groep puurt ongeveer een vijfde van zijn inkomsten uit de productie van dergelijke fotoboeken, als cadeau of herinnering van reizen of evenementen.

Gespreid

Maar Stef De Corte, CEO van Smartphoto, toont zich in een reactie niet onder de indruk van de 'concurrentie' van Google. 'We zagen dit komen, want Google introduceerde de functie ook al in de Verenigde Staten en Duitsland. Smartphoto heeft een gespreid portfolio. De fotoboeken vertegenwoordigen ongeveer een vijfde van de omzet.'

Bovendien onderneemt Smartphoto zelf voldoende stappen om mensen vanuit apps zoals Google Photos naar een fotoboek te loodsen. Het bedrijf lanceert volgende week een nieuwe app, die gekoppeld kan worden aan de fotoapps binnen iOS en Android. Het is voor Smartphoto essentieel om geïntegreerd te werken met zulke mobiele systemen, stelt De Corte.