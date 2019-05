Google geeft spraakassistent Belgisch kleurtje

Vragen aan het KMI of het zonnig wordt, of aan Bpost waar je pakje blijft. Google maakt het voortaan mogelijk via zijn spraakassistent. Maar die heeft nog geen Vlaamse stem en de toepassingen zijn beperkt.

Google zet een nieuwe stap met zijn spraakassistent Assistant. Die is wereldwijd beschikbaar op meer dan een miljard toestellen, verstaat dertig talen en bedient zo tachtig landen. Ook in België konden gebruikers al in het Nederlands praten met de Assistant of er vragen aan stellen.

Maar de informatie die gebruikers krijgen, was tot nu erg 'Hollands' getint. Google liet zijn Assistant vorig jaar in juli los op de Nederlandse markt. Het sloot daarvoor partnerschappen met Nederlandse bedrijven. Nederlanders konden vragen aan PostNL waar hun pakje bleef, of aan Albert Heijn of 'de frikandellen in de bonus waren'.

Bpost

Dat is weinig zinvolle informatie voor Belgen. De zoekgigant Google zet nu een stapje verder. De Assistant krijgt een 'lokalisatie' voor België. Belgen kunnen voortaan vragen stellen of acties opstarten die relevant zijn voor hen. Veertien Belgische bedrijven ontwikkelen al toepassingen voor de Assistant.

We merken dat mensen in de eerste weken vooral babbelen met hun Assistant. Belgen hebben weinig aan grapjes over of verwijzingen naar de Nederlandse cultuur Tim Van de Rijdt Productmanager Google

Het gaat onder meer om Bpost, Proximus, Colruyt en ING. Google heeft de achtergrond van de Assistant ook 'vervlaamst'. 'We merken dat mensen in de eerste weken vooral babbelen met hun Assistant. Belgen hebben weinig aan grapjes over of verwijzingen naar de Nederlandse cultuur', stelt Tim Van de Rijdt, productmanager bij Google.

Google moest ook werken aan enkele taalgevoeligheden. De taal in Vlaanderen en Nederland loopt, los van het accent, op verschillende vlakken uiteen. Dat bracht de Assistant soms in de war. 'Nederlanders zeggen bijvoorbeeld 'tien over vijf' in de plaats van 'tien na vijf'', zegt Van de Rijdt.

Hollands accent

De Assistant spreekt opmerkelijk genoeg nog altijd met een Hollands accent. Het is niet duidelijk wanneer er een Vlaamse stem komt. Volgens Van de Rijdt staat dat 'hoog op het prioriteitenlijstje'. De 'Vlaamse versie' van de Assistant is voorlopig ook alleen beschikbaar via de smartphone. Via de luidspreker Google Home - in Vlaanderen nog niet te koop - lukt het nog niet.

De betrokken bedrijven zijn enthousiast om via spraak in interactie te treden met hun klanten. Aan het KMI kunt u vragen of u vandaag een jas nodig hebt, aan Bpost waar uw pakje is. Dat laatste biedt zelfs de Google Maps-route aan naar het postpunt in kwestie. U kunt ook de nieuwstitels van de kranten van Mediahuis opvragen of bij Proximus uw dataverbruik checken.