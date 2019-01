Google krijgt Franse GDPR-boete van 50 miljoen euro

De Franse CNIL behandelde klachten van de privacyorganisaties None Of Your Business (NOYB) - opgezet door de Oostenrijkse activist Max Schrems - en 'La Quadrature Du Net' (LQDN). CNIL oordeelt dat Google op twee fronten de mist ingaat. Google zou belangrijke informatie verspreiden over verschillende documenten, waardoor de gebruiker ze pas na vijf of zes handelingen helemaal ziet.