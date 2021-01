Google laat lucht uit 4G-ballonnen

Alphabet begraaft het innovatieve internetproject Loon. Het moederbedrijf van Google vindt het 'commercieel niet duurzaam genoeg'.

Loon is een van de projecten uit Googles experimentele fabriek X. De zoekreus omschrijft de zwaar verlieslatende divisie als de 'moonshotfabriek', waar zeer ambitieuze, innovatieve projecten ontwikkeld worden. Ook de slimme bril Google Glass en het project voor zelfrijdende auto's Waymo komen eruit voort.

Met Loon mikte Google in 2011 hoog. Het opzet was met grote heliumballonnen internet naar uithoeken in de wereld te brengen, vooral naar meer hulpbehoevende gebieden. De ballonnen deden dienst als alternatieve zendmasten in regio's waar geen netwerk beschikbaar is. Vanuit de stratosfeer zouden de ballonnen die regio's als een soort drijvende gsm-torens van een 4G-verbinding voorzien. De besturing van de ballonnen werd gevoed met zonne-energie.

Een van de eerste landen waar Google de ballonnen inzette, was Puerto Rico, na de passage van de orkaan Maria in 2017.

Een van de eerste landen waar Google de ballonnen inzette, was Puerto Rico. Nadat de orkaan Maria er in 2017 alle communicatiekanalen had uitgeschakeld, werd een beroep gedaan op de 4G-ballonnen om de zwaarst getroffen gebieden uit de nood te helpen. Ook in Kenia en Peru was Google Loon actief. De ballonnen in Kenia hangen er nog tot maart.

Loon had te maken met hardnekkige kinderziektes. Het bleek technisch moeilijk om de beweging van de ballonnen te controleren. In het spel met de wind dreven ze soms te ver af van de grondstations, waardoor de verbinding uitviel.

'Ondanks de baanbrekende technische innovaties in de voorbije negen jaar is het pad naar commerciële duurzaamheid langer en kronkeliger dan verhoopt', zegt Astro Teller, die aan het hoofd van X staat. Volgens de voormalige Loon-topman Alastair Westgarth waren er partners bereid het project in de markt te zetten. 'Maar we zijn er niet in geslaagd de kosten laag te houden en Loon rendabel te maken', schrijft hij in een blogpost.

Afstuderen

Alphabet, het koepelbedrijf boven Google, probeert al jaren groeimotoren uit de grond te stampen die ver staan van de klassieke zoekactiviteiten. Het zette in 2010 X op. Sommige ideeën die er ontstonden, zijn afgesplitst in aparte bedrijven onder de Alphabet-koepel, zoals de zelfrijdende Waymo-auto's. Zij 'studeren af', zoals Alphabet dat omschrijft.

Andere ideeën braken niet door, zoals de Google Glass. Die slimme bril kreeg bij zijn introductie in 2013 veel aandacht, maar werd in de koelkast gestopt omdat de bril aanvankelijk 'te privacy-invasief' was. Later werd hij gebruikt voor toepassingen in een bedrijfsomgeving. Het Loon-project werd in 2018 een onafhankelijk bedrijf, maar wordt nu dus stopgezet.